Oppo, Find X2 serisini 6 Mart'ta canlı video konferansla tanıtacak

Oppo, çok yönlü amiral gemisi yeni Find X2 serisinin tanıtımını video konferansıyla 6 Mart Cuma günü gerçekleştirecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen toplantı herkese açık olarak Oppo'nun Youtube kanalından Türkiye saati ile 12: 30'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

Find X2 serisi, yenilikçi Oppo markasının DNA'sının kalbinde yer alıyor. Sürekli yenilikler yaparak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan OPPO, Find X2 serisi ile dünyanın "en üstün" akıllı telefon deneyimini sunmaya hazırlanıyor.

Tüm ürünlerinde müşteri geri bildirimlerini dikkate alan OPPO, yeni Find X2 serisini üretmek için Ar-Ge'ye yatırım yaptı. Find X2 serisi, çözünürlük, ekran yenileme hızı, renk ve yüksek dinamik aralığı açısından Oppo'nun bugüne kadar ürettiği en gelişmiş ekrana sahip ürün olarak dikkati çekiyor. Şirket, kullanıcılara Find X2 ile daha net, daha pürüzsüz ve rahat bir ekran deneyimi yaşatmak istiyor.

Oppo, gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerine olan yatırımlarını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Özelleştirilmiş bir amiral gemisi görüntü sensörü ile donatılan Find X2 Pro, Oppo'nun bugüne kadarki en gelişmiş fotoğraf teknolojilerine sahip olacak.

Find X2 serisinin diğer yenilikleri ve çarpıcı özellikleri, 6 Mart'ta gerçekleşecek canlı video konferansta açıklanacak.