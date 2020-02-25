Oppo, Find X2 serisini 6 Mart'ta canlı video konferansla tanıtacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Oppo, Find X2 serisini 6 Mart'ta canlı video konferansla tanıtacak - Son Dakika Ekonomi

Oppo, Find X2 serisini 6 Mart'ta canlı video konferansla tanıtacak

6 saat önce

Oppo, çok yönlü amiral gemisi yeni Find X2 serisinin tanıtımını video konferansıyla 6 Mart Cuma günü gerçekleştirecek.

Oppo, Find X2 serisini 6 Mart'ta canlı video konferansla tanıtacak, System.String[]

Oppo, çok yönlü amiral gemisi yeni Find X2 serisinin tanıtımını video konferansıyla 6 Mart Cuma günü gerçekleştirecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen toplantı herkese açık olarak Oppo'nun Youtube kanalından Türkiye saati ile 12: 30'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

Find X2 serisi, yenilikçi Oppo markasının DNA'sının kalbinde yer alıyor. Sürekli yenilikler yaparak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan OPPO, Find X2 serisi ile dünyanın "en üstün" akıllı telefon deneyimini sunmaya hazırlanıyor.

Tüm ürünlerinde müşteri geri bildirimlerini dikkate alan OPPO, yeni Find X2 serisini üretmek için Ar-Ge'ye yatırım yaptı. Find X2 serisi, çözünürlük, ekran yenileme hızı, renk ve yüksek dinamik aralığı açısından Oppo'nun bugüne kadar ürettiği en gelişmiş ekrana sahip ürün olarak dikkati çekiyor. Şirket, kullanıcılara Find X2 ile daha net, daha pürüzsüz ve rahat bir ekran deneyimi yaşatmak istiyor.

Oppo, gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerine olan yatırımlarını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Özelleştirilmiş bir amiral gemisi görüntü sensörü ile donatılan Find X2 Pro, Oppo'nun bugüne kadarki en gelişmiş fotoğraf teknolojilerine sahip olacak.

Find X2 serisinin diğer yenilikleri ve çarpıcı özellikleri, 6 Mart'ta gerçekleşecek canlı video konferansta açıklanacak.

Türkiye, Youtube, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nde "Kanayan yaramız Hocalı" isimli panel düzenlendi
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:29:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oppo, Find X2 serisini 6 Mart'ta canlı video konferansla tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]