Son Dakika Haberleri: Oppo Find Z, Snapdragon 855 Yonga Setiyle Ortaya Çıktı

Oppo Find Z, Snapdragon 855 Yonga Setiyle Ortaya Çıktı

57 dakika önce

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find Z'nin adı geçen bir belge ortaya çıktı.

Oppo Find Z, Snapdragon 855 Yonga Setiyle Ortaya Çıktı, System.String[]
Çin merkezli akıllı telefon sektörü şirketi OPPO'nun geçen sene tanıttığı ve piyasaya sürdüğü gerçek tam ekrana sahip akıllı telefonu Find X, sahip olduğu kızaklı yapısıyla, cihazı deneyimleme şansını yakalayanları oldukça memnun etmişti. Bu hafta içerisinde keşfedilen bir sertifikada ise OPPO'nun, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.






Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin sertifikasında ortaya çıkan OPPO Find ailesinin yeni üyesi Find Z'nin 25- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da), şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu ile beraber gösterilebileceği/tanıtılabileceği söyleniyor.

Geekbench üzerinde OPPO'ya ait "Poseidon" kod adıyla bir akıllı telefon daha geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıkmıştı. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan Poseidon kod adına sahip bu akıllı telefonun sertifikası da ortaya çıkan cihazın OPPO Find Z olabileceği ihtimallerini güçlendiriyor.




OPPO'dan gelen açıklamalar ve ortaya çıkan bu sertifikada yer alan bilgiler derlendiğinde Find Z'nin gelişmiş ekran altı parmak izi sensörüne, 10x'e kadar optik zoom'a, 5G özelliklerine ve bir periskop kameraya sahip olacağı sonucuna varabiliriz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:45 

28 Şubat, Qualcomm, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
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