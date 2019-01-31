Son Dakika Haberleri: Oppo Hakkında Ne Düşünüyoruz?

Oppo Hakkında Ne Düşünüyoruz?

18 dakika önce

Oppo markası, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı ve akıllı telefonlarını satmaya başladı.

Oppo markası, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı ve akıllı telefonlarını satmaya başladı. Hemen akabinde şirket bir medya basın toplantısı düzenledi ve yeni akıllı telefonlarını basına tanıttı. Biz de katıldığımız etkinlikte markanın ülkemize gelişini ve şu an satışta olan akıllı telefon modellerini yorumladık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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