Oppo "HEVC Advance Patent Havuzu"na katıldı

Oppo, en önemli standartlara dayalı "video codec" teknolojilerinin temel patentlerini lisanslamak için patent havuzlarının geliştirilmesine, idaresine ve yönetimine liderlik eden Access Advance'ın yönettiği HEVC Advance Patent Havuzu'na katıldı.

Şirket açıklamasına göre, Oppo, "HEVC/H.265" video codec standardını uygulamak için gerekli olan, dünya çapında 13 binden fazla patente erişim sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Access Advance Üst Yöneticisi (CEO) Peter Moller, "Oppo'nun HEVC Advance programımıza katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Lider bir akıllı telefon şirketi olan Oppo'nun araştırma, yenilik ve fikri mülkiyete yaptığı yatırımlar, markayı yeni nesil video codec bileşeni olan VVC dahil olmak üzere telekomünikasyon ve medya endüstrisindeki birçok yeni nesil standardın geliştirilmesinde önde gelen bir katılımcı yaptı. Oppo'nun HEVC programımıza katılımını ve VVC programımızda da desteğini almayı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oppo Kıdemli Fikri Mülkiyet Direktörü Adler Feng de, "HEVC Advance hem lisans sahiplerinin hem de lisans verenlerin çıkarlarını dengeleyen ve FRAND şartlarını ciddiye alan iş birliğine dayalı bir patent platformudur. Oppo olarak HEVC Advance Patent Pool'a katılmaktan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.