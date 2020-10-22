Oppo, nesnelerin interneti ekosistemini genişletiyor - Son Dakika

Oppo, duyurduğu gerçek kablosuz gürültü önleyici kulaklığı Enco X, akıllı saati Oppo Watch RX ve akıllı televizyon modelleri Oppo TV S1 veOppo TV R1 ile daha bağlantılı bir geleceğe "Bir Adım Daha" atıyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bir telefon üreticisinden daha fazlası olmak misyonuyla nesnelerin interneti (IoT) ekosistemini genişletiyor. Marka yakın bir zamanda Türkiye'de Oppo Enco W31, Enco W51 kablosuz kulaklık modelleri ve Oppo Watch ürünlerini satışa sunmuştu.

Şimdi ise Oppo, IoT pazarındaki portföyünü genişletmeye yönelik stratejik girişiminin bir işareti olarak, gerçek kablosuz gürültü engelleyici kulaklığı Enco X, yeni akıllı saat modeli Oppo Watch RX[1] ve akıllı televizyon modelleri Oppo TV S1[2] ve Oppo TV R1[3] ürünlerini de piyasaya sürdü.

Şirket, üç farklı modeli bulunan Oppo TV S1 ve Oppo TV R1 adlı iki TV serisini piyasaya sürdü. Oppo TV S1, 65 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük sunan bir QLED ekrana sahip. NTSC renk uzayının yüzde 120'sine sahip olan televizyon, daha canlı grafikler ve daha pürüzsüz renk geçişi sağlıyor. Üstün 120Hz yenileme hızı ve değişken yenileme hızı, spor ve oyun grafiklerinin daha pürüzsüz ve daha doğal görünmesine imkan tanıyor. Oppo TV S1, 5.1.2 kanalları ve Dolby Atmos'u destekleyen, 85W'a kadar toplam güce sahip 18 stereo surround hoparlör ile donatıldı. Dört çekirdekli işlemci ve yüksek hızlı Wi-Fi 6 ile donatılmış 55 inç ve 65 inç modelleri bulunan Oppo TV R1 ise, kullanıcılara anında açılma özelliği ile yeni bir deneyim sunuyor.