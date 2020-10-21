Oppo'nun sponsor olduğu 212 Photography Istanbul sona erdi - Son Dakika

Fotoğraf sanatının gücü ile farklı bir diyalog ortamı yaratan ve Oppo'nun sponsorluğunda gerçekleşen 212 Photography Istanbul, yoğun bir katılımın ardından sona erdi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin yanı sıra Oppo'nun altın sponsor olduğu 212 Photography Istanbul, yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Bu sene kapsamlı programıyla uluslararası düzeyde gerçekleşen ve Türkiye'den de pek çok önemli isme yer veren organizasyonun altın sponsoru Oppo, ziyaretçileri düzenlediği söyleşilerle bilgilendirirken, akıllı telefonlardaki fotoğraf kalitesini de ziyaretçilere deneyimletme fırsatı elde etti.

212 Photography Istanbul'da Coşkun Aral, Sefa Yamak ve Umut Eker, ziyaretçiler ile düzenlenen atölyelerde bir araya geldi.

Dünya üzerinde ayak basmadık toprak bırakmayan Coşkun Aral, "Bir Deneyim Koleksiyoncusunun Hikayesi" başlıklı söyleşisinde, geçmiş dönemde belgelemenin önemine değindi.

"Bizden sonraki kuşaklara belge bırakmalıyız" diyerek geçmişte çizerek tarihi anlatan insanların günümüzde fotoğraflayarak sonraki kuşaklara aktardıklarından bahsetti.

"Dijital Koleksiyonculuk" adlı bir söyleşi gerçekleştiren Sefa Yamak, koleksiyonlarını oluştururken insanların kalbine dokunan anları yakalamanın önemini anlattı.

"Hayat Eşittir An" mottosuyla hareket ettiğinin önemle altını çizen Yamak, koleksiyonunu yaptığı anları yakalarken, gözlemlemenin önemine değindi. Bir sonraki hareketi, bir sonraki duruşu, bir sonraki bakışı gözlemleyen Yamak, bir sonraki hamlede nelerin olacağını tahmin ederek fotoğraf çektiğini katılımcılara aktardı.

"Mobil Fotoğrafçılık" atölyesi ile katılımcıların karşısına çıkan Umut Eker ise hayatlara 20 yıl önce giren cep telefonlarının kameralarının geçen zaman içerisinde teknolojik açıdan nasıl geliştiğine dikkati çekerek bugün geldiği noktaya değindi.

Fotoğrafın ışığın resme dönme hali olduğunu aktaran Eker, ışığın açısını doğru seçmenin bir fotoğrafın karşı tarafta yaratacağı algıyı oldukça değiştirebileceğine değindi.

Oppo Mobil Fotoğrafçılık Sergisi

Oppo Mobil Fotoğrafçılık Sergisi, tanınmış isimlerin Oppo telefonlarıyla yakaladığı anları #HayatımBenimKoleksiyonum sloganıyla bir araya getirdi.

Sergide, Didem Soydan, Kerimcan Akduman, Koray Özpalamutçu, Murat Dağaslan, Sefa Yamak ve Umut Eker'in çekmiş olduğu fotoğraflar yer aldı.

Oppo Mobil Fotoğraf Yarışması

Festival kapsamında 20'den fazla ülkeden profesyonel ve amatör fotoğrafçının katıldığı "Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması"nda bu sene ilk defa mobil cihazlarla çekilen fotoğraflar için bir kategori yer aldı. Oppo Mobil Fotoğrafçılık Ödülü kapsamında, Ceren Balmumcu çektiği fotoğrafla ödülün sahibi oldu.

Organizasyon boyunca sergi alanında kurulan Oppo standında katılımcılar, kısa bir süre önce tanıtılan Reno4 Serisi, Oppo Watch ve Find X2 modellerini deneyimledi.

Mobil fotoğrafçılık denildiğinde akla ilk gelen marka olan Oppo, globalde olduğu gibi Türkiye'de de sanatı, özellikle fotoğrafçılığı destekliyor.

212 Photography Istanbul'a Türkiye'de bu alandaki tek organizasyon olması nedeniyle sponsor olan marka, gelecek dönemlerde de sanatın ve fotoğrafçılığın ön planda olduğu organizasyonlarda yer almaya devam edecek.