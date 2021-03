Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X3 Pro tanıtıldı

Oppo, Find X3 Pro modelini çevrim içi olarak düzenlediği global etkinlikte tüketicilerle buluşturdu.

Şirket açıklamasına göre, Find X3 Pro'nun tek bir cam parçası kesintisiz bir eğri içinde pürüzsüz bir şekilde kıvrılıyor. 8,26 milimetre inceliğe ve 193 gram ağırlığa sahip olan Find X3 Pro, cebe kolayca sığıyor ve ele doğal bir şekilde oturuyor. Akıllı telefonun, IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığı bulunuyor.

Mavi renkteki Find X3 Pro, yüzde 85 oranında ışık geçirmezlik seviyesine hassas bir şekilde sabitlenmiş parlama önleyici mat bir kaplamayla birlikte geliyor. Kameraların etrafına yerleştirilen çift tonlu saten kaplama, zengin bir görüntü ve kontrast oluşturuyor.

Mavinin yanında parlak siyah rengi de bulunuyor. Zengin porselen cilası, ışığı büküp telefonun zarif açılarını öne çıkarıyor. Seramik benzeri kaplama, yüksek kalitede bir görünüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Global Pazarlama Başkanı Lie Liu, "Yeni dünyalar keşfederken hayatınıza uyum içinde eşlik etmesi için Oppo Find X3 Pro'da evrenin derinliklerinden, gelecekten ve geçmişten ilham aldık. İçi ve dışı dahil her milimetresi güçlü ve esnek bir şekilde, milyar renk mükemmelliğiyle sürükleyici ve her zaman güzel duyguları harekete geçirmek üzere tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Keskin ve parlak görüntüler

3216x1440 ekran çözünürlüğüne sahip 6,7 inç genişliğindeki ekran, Oppo'nun Mutlak 10 bit Renk Yönetim Sistemi'nden güç alıyor. Kristal netliğinde 525 PPI piksel yoğunluğuna ve 1300 nitlik en yüksek parlaklık değerine sahip Oppo Find X3 Pro, keskin ve parlak görüntü sunuyor. Tonlar, 5.000.000: 1 kontrast oranıyla görüntüleniyor. Oppo Find X3 Pro'nun ekranı, 0,4 JNCD renk doğruluğu derecesine ve A+ DisplayMate sertifikasına da sahip bulunuyor.

Gücü verimli kullanan LTPO OLED paneli sayesinde, Find X3 Pro'nun ekranı 5~120Hz aralığında uyarlanabilir yenileme hızı sağlayabiliyor. Find X3 Pro'da görüntüler kayıp akarken aynı zamanda güç tasarrufu da sağlanıyor.

DSLR'lerden esinlenen Find X3 Pro, en çok kullanılan geniş ve ultra geniş olmak üzere iki lens arasında geçiş yapmak istenildiğinde daha küçük bir sensör kullanmaya zorlamak yerine her zaman en iyi seçeneği sunuyor.

Find X3 Pro'nun geniş ve ultra geniş kameralarının her ikisinde de Sony ile ortak geliştirilen IMX766 50MP sensör bulunuyor. Her ikisi de zengin, milyar renkli görüntüler ve videolar çekiyor. Kameralar yüksek çözünürlüğü akıllı otomatik odaklama ve 4 santimetre makro odak mesafesiyle birleştiriyor. Gündüz veya gece fark etmeksizin tüm ortamlarda Find X3 Pro, her ayrıntıyı yakalıyor.

Find X3 Pro, 60x zoom yapabilen Microlens ile bir detay dünyası sunabiliyor. Bu özelliklere ek olarak, milyar renkli 4K 10 bit video kaydı da yapabiliyor.

Uzun ömürlü hızlı şarj

Find X3 Pro, zorlu kullanımlarda soğukkanlılığını koruyan hızlı bir amiral gemisi olarak üretildi. Yeni Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile güçlendirilmiş, 2,84GHz'e kadar CPU hızları sunan 64 bit sekiz çekirdekli yonga seti ile en zorlu oyunlarda bile zorlanmayacak şekilde geliştirilen Find X3 Pro, selefine göre yüzde 25 performans artışı sunuyor. Find X3 Pro'nun ince ve verimli soğutma sistemi, cihazın sıcaklığını düşürürken Adreno 660 GPU, grafik oluşturmada yüzde 35'lik performans iyileştirmesi sağlıyor.

Find X3 Pro'da 4500 mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor. SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile sadece 10 dakikada yüzde 40 şarj olan Find X3 Pro, 30W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ile sadece 80 dakikada yüzde 100'e kadar güç sunuyor. Ayrıca, 10W ters kablosuz şarjla güç paylaşılabiliyor. TÜV Rheinland Sertifikalı Güvenli Hızlı Şarj Sistemi ile hızlı bir şekilde güç sağlanabiliyor.

Oppo'nun arayüzü ColorOS 11.2, Google'ın Android 11 işletim sistemiyle bir araya gelerek Google Play Store'a ve 3 milyondan fazla uygulamaya tam erişim sunuyor. Kullanıcısına göre özelleştirilebilen ColorOS 11.2, parlak ve açık bir mod ya da seçkin bir karanlık mod seçimini kullanıcıya bırakacak şekilde tasarlandı. Kullanıcı, hızlı ve hassas ekran altı parmak izi sensörüyle Find X3 Pro'nun kilidini biyometrik olarak açarken, sık kullandığı kısa yollara Hızlı Başlatma uygulamalarıyla hemen erişebiliyor. Ekranı sağdan içeri kaydırarak daha da özelleştirilebilir seçenekler sunan Kenar Çubuğu'na ulaşılabiliyor.

Android 11 ve ColorOS 11.2'nin en güncel gizlilik özelliklerine sahip Find X3 Pro, kullanıcılara bilgileri üzerinde daha fazla kontrol imkanı tanıyor. İş ve kişisel yaşamı ayırma konusunda ise Çoklu Kullanıcı uygulaması sayesinde akıllı telefonda iki ayrı alan oluşturulması sağlanıyor.

Oppo'nun oyun araç kiti Oyun Alanı, arka plan müdahalelerini sınırlıyor, telefon sıcaklığını takip ediyor, performansı artırıyor ve çevrim içi oyunlar için ağı hızlandırıyor.

Oppo Watch ve Enco X ile bağlantı kal

Oppo, Find X3 Pro'nun özel zil ve bildirim sesleri için Hans Zimmer ile çalıştı. 200'den fazla prodüksiyonun müziğine imza atan Hans Zimmer'in aldığı ödüller arasında 1 Akademi Ödülü, 2 Altın Küre, 3 Grammy, 1 Amerikan Müzik Ödülü ve 1 Tony Ödülü bulunuyor.

Oppo, ColorOS 11.2'nin bir parçası olan Renk İyileştirme ile Munsell 100 Hue Testi'nin daha kapsamlı bir versiyonunu oluşturdu. Bu test, her Find X3 Pro kullanıcısı için kendi görüşüne özel optimum renk düzeltmesi yapılmış 765 potansiyel ekran kalibrasyonundan birini sunuyor.

Oppo ayrıca, şirketin Wear OS by Google ile çalışan ilk akıllı giyilebilir cihazı olan Oppo Watch için en son yazılım sürümü 1.6'yı da duyurdu. Bu güncellemeyle ikisi Find X3 Pro'nun tasarım dilini yansıtan 18 yeni saat yüzü sunuluyor. Güncelleme, Oppo Watch ile akıllı telefonlar arasındaki sinerjiyi de geliştiriyor. Kullanıcılar artık, Oppo saatlerinden telefonlarını bulabiliyor ve kamera deklanşörüne basabiliyor. Bu da kamera sarsıntısını azaltıyor ve grup çekimlerini kolaylaştırıyor. Oppo Watch'u daha da akıllı ve çok yönlü hale getiren bu yenilenmiş özellikler dünya çapında yayınlanacak bir güncellemeyle sunulacak.

Dynaudio ile birlikte oluşturulan ve Oppo'nun ilk premium kablosuz aktif gürültü önleyici kulaklığı Oppo Enco X, şirketin zengin ses mirasından güç alıyor. Oppo'nun kendini geliştiren DEEB 3.0 dinamik zenginleştirme motor sistemine sahip Enco X, üst düzey ve etkileyici ses kalitesi için LHDC codec bileşenini destekliyor.