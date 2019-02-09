Son Dakika Haberleri: Oppo'nun Yeni Cihazı R19, Oppo F11 Pro'nun Birebir Aynısı Olacak

Oppo'nun Yeni Cihazı R19, Oppo F11 Pro'nun Birebir Aynısı Olacak

1 saat önce

Çinli firma Oppo, bir zamanlar R serisi cihazlarını uluslararası pazarda F serisi adı altında satıyordu. Şu an ikisi de tek bir isimle anılıyorken Oppo, eski sisteme geri dönüyor olabilir.

Oppo'nun Yeni Cihazı R19, Oppo F11 Pro'nun Birebir Aynısı Olacak, System.String[]
Bugün açığa çıkan poster, Oppo'nun R19 adını verdiği bir cihaza ait. Dün yaptığımız haberden de hatırlıyor olabileceğiniz gibi Oppo F11 Pro'ya oldukça benzeyen telefon, çok yüksek ihtimalle Çin piyasası için hazırlanmış bir model olacak.



Oppo R19'un yan ve üst çerçeveleri ciddi oranda azaltılmış olsa da alt çerçevenin nispeten daha geniş olduğunu görüyoruz. 32 megapiksellik ön kamera açılır kapanır bir mekanizmaya sahipken, arka kamerada ikili bir lens kurulumu bulunuyor. Poster, ana arka kameranın çözünürlüğünü 48 megapiksel olarak belirtiyor.




Arka tarafta herhangi bir parmak izi tarayıcısına rastlamamamızı, tarayıcının ekran içine gömülmüş olabileceği ile ilişkilendirmemiz yanlış olmaz. MediaTek Helio P70 işlemciye ve 6 GB RAM'e sahip olan Oppo R19'un, Oppo F11 Pro'dan önce tanıtılacağı düşünülüyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:45 

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
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