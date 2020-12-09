Oppo'nun yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11 Türkiye'de - Son Dakika

Oppo'nun yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11 Türkiye'de

09.12.2020 10:35
Oppo'nun yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11 Türkiye'de, System.String[]

Oppo, yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11'in Türkiye'de aralık ayı itibarıyla hem Find X2 hem de Reno4 Lite modelinde kullanılacağını duyurdu.

Oppo, yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11'in Türkiye'de aralık ayı itibarıyla hem Find X2 hem de Reno4 Lite modelinde kullanılacağını duyurdu.

Oppo açıklamasına göre, ColorOS 11'in hızla geliştirilmesi sayesinde Oppo kullanıcıları, akıllı telefonlarında yeni Android 11 deneyimleri yaşayabilecek.

Oppo, Google ile yakın iş birliği çerçevesinde eylül ayında tüketiciler için Android 11 Beta lansmanını gerçekleştiren ilk akıllı telefon üreticilerinden biri olmuştu. Başarılı olan bu adımın ardından tüm dünyadan kullanıcıların geri dönüşleri alındı ve ColorOS 11'in resmi versiyonu bunlara uygun bir şekilde optimize edildi. ColorOS 11'in yaygınlaştırılması, Türkiye'de ve diğer ülkelerde sayıları hızla artan kullanıcıların Android deneyimlerini güçlendirme konusunda Oppo'nun kararlılığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "ColorOS 11; kullanıcılara kişiliklerini serbest bırakma ve yaratıcılıklarını sergileme olanağı veriyor, gizlilik ve kontrol düzeylerini artırıyor. Türkiye'deki varlığımız hızla büyüyor. Dijital teknolojiyle kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıran bir işletim sistemi sunarak onları desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi akışınızı yaratma zamanı

Verilen bilgiye göre, akıllı telefon kullanıcılarında kişiselleştirme düzeyini artırma isteği olduğunu tespit eden Oppo, ColorOS 11'i kullanılması kolay ve büyük ölçüde kişiselleştirilebilir bir arayüz olarak tasarladı. Duvar kağıtları, çalma tonları, uygulama ikonları ve Sürekli Açık Ekran özelliği gibi özelliklerin tümü kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenebiliyor. Oppo ayrıca, 3 renkli ve değişik kontrast düzeylerine sahip Karanlık Mod seçeneği de sunuyor.

ColorOS 11, kullanıcıların yaratıcılığını artıran ve hareket halinde bile etkin olmasını sağlayan işlevlere sahip. Bunların arasında güçlendirilmiş pil ömrü, hızlı sohbet balonları ve Flexdrop yer alıyor. Flexdrop, kullanıcıların aynı anda hem video izlemelerini hem de metin okumalarını mümkün kılan bir özellik. Oppo ve Google tarafından yaratılan ve Google Lens ile çalışan Üç Parmakla Çeviri özelliği sayesinde ise bir metnin ekran görüntüsü çekilip çeviri yapılabiliyor.

Oppo kontrolü kişiye veriyor

Dijital teknolojilerle hayatı kolaylaştırmak modern dünyada kullanıcıların günlük yaşamlarının merkezinde yer alıyor. Bu konuda benzersiz bir destek sağlamayı hedefleyen ColorOS 11, kullanıcılara OPPO Relax 2.0 özelliğini sunuyor. Oppo Relax 2.0 pozitif uyku düzenini ve rahatlamayı teşvik ediyor.

Android 11'in yetkinlikleri üzerine inşa edilen ColorOS 11, gizlilik ve veri korumasını da başka bir seviyeye taşıyor. Kullanıcıların kendileri için önemli olan bilgi ve dokümanları güvenli bir şekilde depolayıp saklayabilmeleri için Oppo, sisteme App Lock ve Private System gibi güçlü özellikler ekledi.

Türkiye'de Find X2 ve Reno4 Lite modelleri, 2020 Aralık-2021 Ocak dönemi boyunca kademeli olarak güncelleme alacak. 2021 içerisinde güncelleme alacak diğer modeller de yakında duyurulacak.

Türkiye, Android, Google, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oppo'nun yeni işletim sistemi arayüzü ColorOS 11 Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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