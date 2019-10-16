Oppo'nun yeni reklam yüzü SILA oldu, işte Sıla'lı Oppo reklamı

SILA, DÜNYACA ÜNLÜ AKILLI TELEFON MARKASI OPPO'NUN REKLAM YÜZÜ OLDU

Sıla ve OPPO'dan keyifli iş birliği



Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden OPPO, "A Serisi 2020" modellerinin tanıtımı için ünlü şarkıcı Sıla ile keyifli bir iş birliği yaptı. Sıla'nın başrolde yer aldığı "Onun Yeteneği #SeninYeteneğin" başlığını taşıyan reklam kampanyası; televizyon kanallarında, sinemalarda ve dijital mecralarda gösterilmeye başladı.



Dünyaca ünlü akıllı telefon markası OPPO'nun yepyeni ürünleri, A9 2020 ve A5 2020'nin tanıtımı için hazırlanan yeni reklam kampanyası yayına girdi. Markanın reklam yüzü olan Sıla'nın başrolde olduğu kampanya, "Onun Yeteneği #SeninYeteneğin" başlığını taşıyor.



Eğlenceli senaryosu ve farklı mekanlarda çekilen etkileyici görüntüleriyle dikkat çeken reklam kampanyasında; profesyonel fotoğraflar çekebilmek uğruna Sıla'nın müzik kariyerine bile ara verme noktasına geldiğini görüyoruz. Reklam filminde Sıla, hem kendi yeteneğiyle hem de OPPO'nun en son teknolojilerle geliştirilen kamerasıyla harika fotoğraflar çekerek bir sergi açma noktasına kadar geliyor.



Çekimleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 3 günde gerçekleştirilen kampanya, Havas İstanbul imzası taşıyor. Prodüksiyon sürecini ise Kala Film üstlendi. Yıl boyunca çeşitli dijital mecralarda entegre bir şekilde ilerleyecek olan kampanyanın yepyeni sürprizleri, OPPO ve Sıla takipçilerini bekliyor.



OPPO, kamera teknolojileri ile dünya akıllı telefon pazarına liderlik yapıyor

Yeni deneyimler yaşamak isteyen gençler başta olmak üzere, hayata farklı bir açıdan bakmak isteyen tüm kullanıcılara ilham veren teknolojiler geliştiren OPPO, 2004 yılından beri kendi akıllı telefonlarını üretiyor. OPPO, özellikle yenilikçi mobil fotoğrafçılık ve kamera teknolojileri ile dünya akıllı telefon pazarına liderlik yapıyor. Kullanıcı deneyimini beklentinin ötesinde şekillendirmeye çalışan OPPO, mobil fotoğrafçılık teknolojilerinin yanı sıra gençlerin kalbini fetheden yaratıcı tasarım vizyonuyla, hem yazılım hem de donanımda çığır açan özellikleriyle de fark yaratıyor.



Türkiye pazarına girdiği 2019 yılında "Gördüklerinin ötesinde" diyerek, pazarın ilk 10x Hibrit Zoom ve 60x Dijital Zoom özelliğini sunan OPPO, şimdide "A Serisi 2020" ile kullanıcıları farklı bir fotoğrafçılık deneyimine davet ediyor. "A Serisi 2020", 48MP Ultra Geniş Açılı Dörtlü Kamera ile tüm çekim açıları için kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Seride ayrıca Ultra Gece Modu 2.0, Ultra Geniş Açı, Ultra Video Sabitleyici özellikleri bulunuyor. Vazgeçilmez selfie çekimleri için de A9 2020'de 16MP, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamerası yer alıyor. Selfie kameraları kullanıcıların görünümlerini en yeni trendlere göre kişiselleştirmeleri için Yapay Zeka Güzelleştirme teknolojisi ile çalışıyor.



OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: "Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz"

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, dünyanın önde gelen kameralı akıllı telefon markalarından biri olarak, kullanıcılarına her zaman en iyi fotoğrafçılık teknolojisini sunduklarını belirterek şunları söyledi: "OPPO olarak insanların hayatına dokunacak, onlar için yeni değerler yaratacak ürünler geliştiriyoruz. Mükemmel akıllı telefonlarla, kullanıcıları yaşamın sonsuz olanaklarını keşfetmek için teşvik ediyoruz. Mobil fotoğrafçılık teknolojisi, OPPO'nun stratejisinin merkezinde yer alıyor. OPPO olarak, hem donanımda hem de algoritmalarda kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor ve harika fotoğraflar çekmeyi kolaylaştıran yenilikler yapıyoruz.



"Yeni reklam kampanyasıyla OPPO ürünlerini daha çok kullanıcıya tanıtmak istediklerini ifade eden Weijian Zhou, "Türkiye pazarında gördüğümüz ilgiden memnunuz. OPPO olarak Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.



"Onun Yeteneği #SeninYeteneğin" reklam filmini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz Açıklaması