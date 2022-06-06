OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı! - Son Dakika
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OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

06.06.2022 16:12
OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

OPPO, bir süre önce İspanya'da Reno 8 Lite modelini tanıttı. Peki akıllı telefon, teknik özellik ve tasarım tarafında neler sunacak?

Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen OPPO Reno 8 serisi, geçtiğimiz haftalarda vitrine çıktı. İlk etapta standart, Pro ve Pro Plus tanıtılırken, serinin uygun fiyatlı Lite modeli için ileri bir tarihe işaret edildi. Ancak akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan son bilgiler, kullanıcıların canını sıkacak nitelikte. Zira cihaz, geçtiğimiz saatlerde tanıtıldı. Ancak duyurulan teknik detaylar, selefinin yeniden markalanmış bir sürümü olduğunu gösteriyor. İşte OPPO Reno 8 Lite özellikleri ve fiyatı…

OPPO Reno 8 Lite özellikleri

OPPO Reno 8 Lite; 6.43 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan FHD+ çözünürlüklü AMOLED panele sahip. Ayrıca parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılmış.

OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Akıllı telefon, selefinde kullanılan Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve altı adet 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde sol üst köşeye konumlandırılan 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel ana, Megapiksel makro ve 2 Megapiksel monokrom sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama olmak üzere tek bir opsiyon mevcut. Aynı zamanda LPDDR4x ve UFS2.2 teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

OPPO Reno 8 Lite, 33W destekli 4.500 mAh'lik pille geliyor. 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi özelliklere de sahip. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzünü çalıştıracak.

İşlemciQualcomm Snapdragon 695Ekran6.43 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan FHD+ AMOLED panelDepolama128 GBBellek8 GBArka kamera64 Megapiksel ana, Megapiksel makro ve 2 Megapiksel monokrom sensörÖn kamera16 MegapikselBatarya33W destekli 4.500 mAhİşletim sistemiAndroid 12 tabanlı ColorOS 12Diğer özelliklerçift SIM kart, LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C, ekran altına konumlandırılmış parmak izi okuyucu

OPPO Reno 8 Lite fiyatı

Cihaz, ilk olarak İspanya'da tanıtıldı. Akıllı telefonun yeniden markalanmış bir Reno 7 Lite olduğunu da ele alırsak, diğer ülkelere gelme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de şirketten gelebilecek resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Modelin fiyat etiketi ise 460 dolar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

İspanya, Renault, Güncel, Son Dakika

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