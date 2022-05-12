OPPO Reno 8 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı! - Son Dakika

Canalys verilerine göre yüzde 9'luk pazar payıyla dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi OPPO, yakında Reno 8 serisini vitrine çıkaracak. Tabii bu noktada en çok merak edilen cihazın Pro olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce render görselleri sızdırılan modelin şimdi de teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıktı.

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OPPO Reno 8 Pro teknik özellikleri nasıl olacak?

Sektörde sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station; OPPO Reno 8 Pro'nun can alıcı teknik özelliklerini paylaştı. Sızıntıya göre akıllı telefonun ekranını Çinli BOE firması üretecek. Aynı zamanda 6.7 inç büyüklüğünde OLED bir panel karşımıza çıkacak. Bu ekran, 120 Hz tazeleme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak.

Akıllı telefon, gücünü MediaTek Dimensity 8100 Max işlemcisinden alacak. Yonga seti; dört adet 2.85 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ek olacak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kameranın yanı sıra iki yardımcı sensörün daha olması muhtemel. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkacak. Batarya tarafındaysa 80W destekli 4.500 mAh pilden beslenecek.

OPPO Reno 8 Pro'nun tasarımı, ocak ayında tanıtılan OnePlus 10 Pro modeliyle neredeyse aynı olacak. Sol üst köşeye konumlandırılmış selfie kamerası, üçlü dikdörtgen kamera kurulumu, yüksek ekran gövde oranı gibi detaylar kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ise henüz belli değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon teknik özellik ve tasarım açısından beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.