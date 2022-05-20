OPPO Reno 8 tanıtılmadan ön siparişe açıldı! İşte özellikleri

OPPO, önümüzdeki günlerde Çin'de düzenleyeceği etkinlikte Reno 8 serisini tanıtacak. Bugüne dek çeşitli sızıntılarla gündemden düşmeyen serinin standart modeli, tanıtılmadan ön siparişe açıldı. Böylelikle akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu.

OPPO Reno 8 kullanıcılara neler sunacak?

OPPO Reno 8, Çinli e-ticaret sitesi JD.com'da henüz tanıtılmadan ön siparişe açıldı. Birkaç gün içerisinde tanıtılacak akıllı telefonun teknik özellikleri de belli oldu.

Oppo'nun Reno 8 serisi görüntülendi! Tanıtım tarihi belli oldu

Reno 8; 6.43 inç FHD+ çözünürlük sunan 20: 9 en boy oranına sahip AMOLED panelle gelecek. Aynı zamanda ekranda parmak izi tarayıcının yanı sıra 90 Hz veya 120 Hz tazeleme hızı kullanılacak.

Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 1300'den güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci, bir 3.0 GHz Cortex-A78, üç 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak ARM Mali G77 MC9 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB/ 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB konfigürasyonlarıyla mevcut olacak. Bunun dışında çift hücreli 2.200 mAh, yaklaşık 4.500 mAh pilden beslenecek. Bataryanın 80W hızlarında şarj olduğunu da belirtelim.

Ön tarafta 32 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak iki adet 2 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörün bulunduğu üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

OPPO Reno 8 serisi 23 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. İlk etapta Çin'de satışa çıkacak modellerin bir süre sonra global pazarlara da gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon teknik özellik ve tasarım açısından beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.