Son Dakika Haberleri: OPPO Reno babaların yüzünü güldürecek
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OPPO Reno babaların yüzünü güldürecek

6 dakika önce

OPPO'nun yeni serisi Reno, Babalar Günü'nde akıllı telefon seven babalara sunulacak en güzel hediye seçeneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

OPPO Reno babaların yüzünü güldürecek, System.String[]
OPPO'nun yeni serisi Reno, Babalar Günü'nde akıllı telefon seven babalara sunulacak en güzel hediye seçeneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPPO, yeni modeli Reno ile babalara beklentilerin ötesine geçen bir deneyim yaşatacak.
OPPO'nun yeni Reno serisinin ilk telefonu olan "Reno", hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile kullanıcıları sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.
Reno özellikle pop-up kamerası ile dikkati çekiyor. Çekim sırasında açılan ve kapanan pop-up kamera, bu özelliği ile fark yaratan eğlenceli bir deneyim yaşatıyor.
Ayrıca düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip pop-up kamera, 1080p 30 fps hızında video kaydı da yapılabiliyor.
Arkadaki ana kamera ise 48 megapiksel çözünürlüğünde performans gösteriyor. Reno, kamera özelliklerinin yanı sıra 6,4 inç büyüklüğünde çentiksiz panoramik ekran, 6GB RAM ve 256GB dahili hafıza özelliklerini taşıyor. Android 9.0 Tabanlı ColorOS 6 Sistemi bulunan Reno'nun pil gücü ise 3765mAh.
Şık tasarımları ile beğeni toplayan Reno'nun, "Okyanus Yeşili" ve "Karbon Siyah" renk seçenekleri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:48 Kaynak: AA
Babalar Günü, Renault, Ekonomi
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