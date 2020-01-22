Oppo Reno2, yüksek batarya kapasitesi sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Oppo Reno2, yüksek batarya kapasitesi sunuyor - Son Dakika

Oppo Reno2, yüksek batarya kapasitesi sunuyor

6 saat önce

Oppo'nun Reno2 serisi, 4.000 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Oppo Reno2, yüksek batarya kapasitesi sunuyor, System.String[]

Oppo'nun Reno2 serisi, 4.000 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, 6.5" Amoled ekran, 2400x1080 çözünürlük ve yüzde 93 ekran/gövde oranı bulunan Reno2 serisi, 4.000 mAh (Typ) bataryası sayesinde kullanıcıların telefonun özelliklerinden daha uzun süre yararlanmasını mümkün kılıyor.

Oppo Reno2 serisinin yüzde 100 şarjıyla 13 saate kadar aralıksız dizi izlenebiliyor.

Reno2 modeli, mobil oyun özellikleriyle de dikkat çekiyor. "Game Space" özelliği ile tüm oyunları tek bir noktada buluşturan Oppo, yüzde 70 şarj ile 6 saate kadar aralıksız oyun deneyimi yaşatırken, kullanıcılar oyun sırasında gelen bildirimleri görebiliyor ve mesajları yanıtlayabiliyor.

"Parlak siyah" ve "okyanus mavisi" renk seçenekleri

"Parlak siyah" ve "okyanus mavisi" renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulan Reno2 serisi, yüzde 30 şarj seviyesinde bile 4 saate kadar yüksek çözünürlüklü ses ile aralıksız müzik dinleme imkanı sunuyor.

48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x Dijital Zoom destekli 5x Hibrit Zoom özelliği, Ultra Gece Modu gibi fotoğraf geliştirme özellikleri Reno2'de kullanıcılar, yüzde 10 şarj kalsa bile kullanıcılar 1 saat boyunca sınırsız fotoğraf çekebiliyor.

Oppo Reno2 serisinde ayrıca, hızlı ve güvenli VOOC Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi bulunuyor ve bu sayede 30 dakikada yüzde 51'e kadar şarj olabiliyor.

Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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