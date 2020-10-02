OPPO Reno4 Serisi'ni Türkiye'de piyasaya sundu - Son Dakika

OPPO, yüksek kaliteli tasarıma ve ileri teknolojiye sahip Reno4 Serisi'ni Türkiye'de piyasaya sundu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürünleriyle akıllı telefon pazarını hareketlendiren OPPO, Reno4 Serisi'nde geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdi. Yeni seride ilham veren, günlük yaşamı canlandırmak için yaratılmış bir dizi özellik bulunuyor. Yenilikçi görüntüleme özelliklerini ve 65W SuperVOOC hızlı şarj yetkinliğini son derece ince bir gövdenin içinde bütünleştiren Reno4 Pro, Reno Serisi'nin mirasını daha ileri bir noktaya taşıyor. Reno deneyimini çok daha geniş bir kullanıcı segmentine ulaştıran OPPO, genç kullanıcıların kendi tarzlarını ortaya koyabileceği yeni Reno4 Lite modelini de ilk kez Türkiye'ye getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Reno4 Serisi ile ilgili olarak, "Reno4 Serisi'nin bu yaşam dolu deneyimini Türkiye'de kullanıcılara sunmaktan heyecan duyuyoruz. Reno4 Serisi'nde bulunan cihazlar kullanıcıların tüm yaratıcılığını ortaya çıkartıyor ve geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi özellikleriyle onlara keyifli anlar yaşatıyor. Kullanıcıyı merkeze koyan teknolojisi ve yaşattığı kusursuz deneyim ile OPPO'nun DNA'sı yeni Reno4 Serisi'ne mükemmel bir şekilde yansıyor." ifadelerini kullandı.

Kendi fiyat aralığının en ince tasarımı

Açıklamaya göre, endüstriyel tasarımın geleceğinde tüketicilere kullanımı kolay, dışı minimal içi ise performansı azami düzeye çıkartmak üzere olabildiğince gelişmiş ürünler sunmak var. OPPO da Reno4 Serisi'ni bu yaklaşımla tüketicilerin karşısına çıkarıyor. Reno4 Serisi'nde her boşluktan azami ölçüde yararlanıldı, işlevsellik ve estetik arasında mükemmel bir denge kuruldu.

Sadece 7,7 milimetre kalınlığındaki Reno4 Pro kendi fiyat aralığında en ince tasarıma sahip akıllı telefon olarak dikkati çekiyor. 3D kavisli ekranla donatılan Reno4 Pro'nun ekranı sanatsal ve ergonomik boyutlar düşünülerek tasarlandı. 55,9 derecelik eğimiyle ele rahat oturan modelde yanlışlıkla ekrana dokunmak gibi sorunlar yaşanmıyor. 6,5 inçlik E3 Süper AMOLED teknolojisine sahip ekran önden bakıldığında sizi çevreleyen bir görüntü ve sınırsız bir ufuk sunuyor. Ekranın telefonun gövdesine oranı ise yüzde 92,01.

Video trendlerine öncülük eden görüntü teknolojileri

Hızla gelişen video trendlerine öncülük eden Reno4 serisi, herkesin kolayca kullanabileceği en yenilikçi görüntüleme teknolojilerini sunuyor. Bir dizi yaratıcı özellikle görüntüleme kalitesini optimize eden Reno4 serisi sayesinde yaşam dolu öyküler her koşul altında yapılabiliyor.

Reno4 serisi video çekme özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor. 960fps Akıllı Ağır Çekim özelliğiyle her hareketin bütün detaylarını kapsayan videolar çekilebiliyor. Yapay zeka portre video özelliği sayesinde çekilen kişiyi ya da nesneyi dağınık olan arka plandan ayırt edebiliyor, odaklanmak istenilen kişi ya da nesneyi renkli, görüntünün geri kalanı renksiz yapabiliyor. Videoyu hem ön hem de arka kameradan çekebilmek de mümkün oluyor.

Yeni Reno4 Serisi'nde Ultra Sabit Video özelliği, Ultra Sabit Video 3.0 olarak geliştirildi. Arka kameradaki Ultra Sabit Video Modu ve Ultra Sabit Video Pro Modu ile birlikte Ön Kamera Sabit Video özelliği de eklendi. Bu özellik, açık hava faaliyetlerini hem ön hem de arka kameralardan çekim yapabilen mükemmel bir çözüm sunuyor.

Reno4 Lite ise gençlerin artan portre fotoğraf çekme ihtiyacını karşılamak için bir portre uzmanı olarak tasarlandı. İkili ön kameraya sahip Reno4 Lite'ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapılabiliyor.

65W SuperVOOC 2.0 ile 36 dakikada yüzde 100 şarj

Geleceğin teknolojisini bir adım daha yaklaştıran OPPO, Reno4 Pro'da 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini de getiriyor. 65W SuperVOOC 2.0'ın performansı tüm dünyada yaygın olarak biliniyor. 4000mAh pil 65W hızlı şarj özelliğine sahip Reno4 Pro, 36 dakikada tam olarak şarj oluyor. 10 dakikalık şarjla da pilin yüzde 49'u doluyor. Sadece 5 dakikalık şarjla ise fazladan 4 saat YouTube videosu izlenebiliyor.

Yenilikçi SuperVOOC 2.0'de bağlantılı iki hücreli hızlı şarj etme tasarımı bulunuyor. Bu tasarımda 10V voltaj bağlantılı iki pile bölünüyor. Böylece her bir pile azami voltaj 5V düşüyor ve ısınmaya yol açan voltaj azaltma sürecine gerek kalmıyor. Yani telefonunuzu şarj ederken video izlenebiliyor veya oyun oynanabiliyor.

Eğer Yapay Zeka Gece Şarjı özelliği kullanılırsa uyurken yaklaşık 8 saat boyunca cihazın elektrik tüketimi yüzde 2'ye iniyor.