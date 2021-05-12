Oppo Reno5'te 50W hızlı şarj sunuluyor - Son Dakika

Oppo Reno5'te 50W hızlı şarj sunuluyor

12.05.2021 12:21
Oppo Reno5'te 50W hızlı şarj sunuluyor, System.String[]

Yeni Oppo Reno5'te sunulan 50W hızlı şarj, bu teknolojinin toplumun daha geniş kitleleri için erişilebilir olmasını sağlayan en yeni teknolojik gelişme olarak öne çıkıyor.

Yeni Oppo Reno5'te sunulan 50W hızlı şarj, bu teknolojinin toplumun daha geniş kitleleri için erişilebilir olmasını sağlayan en yeni teknolojik gelişme olarak öne çıkıyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo araştırmalarına göre, çoğu kullanıcı sabah uyandığında akıllı telefonunu şarj ediyor. Yine birçok kullanıcı, akıllı telefonunu sadece yarım saat şarj ettiğini ve yaklaşık yüzde 50'si telefonlarını yalnızca 15 dakika şarjda tuttuğunu belirtiyor. Yeni akıllı telefonların birçoğunun 4000mAh veya daha büyük bir pile sahip olması, şarj teknolojisinde daha büyük talepler doğuruyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarını net bir şekilde gören Oppo, şarj teknolojisindeki profesyonel bilgisini Oppo Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj ile gözler önüne serdi. Oppo'nun Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj, çok kısa bir şarj süresiyle yeterli bir pil ömrü sağlıyor. Örneğin, pili 31 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

Reno5'in 50W hızlı şarj özelliğine sahip 4310 mAh pili, yalnızca 5 dakikalık şarjla bile 3 saate kadar video oynatmayı destekleyebiliyor. Reno5'in pilini yüzde 100'e kadar şarj etmek ise 48 dakika sürüyor. Ayrıca Reno5, Süper Güç Tasarruf Modu ile sadece yüzde 5 pil ile 2,5 saat WhatsApp sohbet süresi veya 38,5 saat bekleme süresi sunuyor.

Oppo, 50W hızlı şarj teknolojisiyle daha hızlı şarj imkanları tanırken, güvenlik konusunda da bazı katı yükümlülükleri yerine getirdi.

50W hızlı şarj, kapsamlı uçtan uca koruma için 5 katmanlı şarj koruması sağlıyor. Adaptör, USB kablosu, cep telefonu ve pil dahil tüm parçalar özel çiplerle korunuyor. TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası ile Reno5'in 50W hızlı şarjı, sektörel otoriteler tarafından güvenli olarak onaylanarak güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Ürünlerinin en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için Oppo, pil hücreleri, kablolar ve şarj portu dahil olmak üzere şarj sistemindeki tüm bileşenlerde sıkı gereksinimleri yerine getiriyor.

Cihaz yüzeyindeki sıcaklığı sürekli olarak izleyen ve şarj akımını buna göre ayarlayan 8 sıcaklık sensörüne sahip Reno5'te, Çoklu Soğutma Sistemi entegrasyonu bulunuyor. Bu sistemde anakart alanına termal olarak iletken jel uygulanıyor, pilin ve ön muhafazanın yüzeyine üç kat grafit ekleniyor. Bu sayede Reno5, aşırı ısınma sorunlarının önüne geçerken şarj verimliliğini artırabiliyor.

Uyurken telefonunu gece boyunca şarjda bırakmak yaygın bir durum olurken, birçok kullanıcı gece şarjının pil ömrünü kısaltacağından endişe duyuyor. Bu konuda Reno5, sistem korumalarının yanı sıra ek bir gece şarj korumasına sahip. Bu özellik, şarj hızını ve şarj süresini otomatik olarak ayarlamak için kullanıcının uyku ve şarj alışkanlıklarını akıllıca takip ediyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıların endişelenmesine neden olan, pilin tam güçteyken şarj olmaya devam etmesinin önüne geçiyor.

Geleceğe yönelen Oppo, şarj teknolojilerinde en ileriyi keşfetmeye, sektör standartlarını yükseltmeye ve en önemlisi de inovasyonlarını dünyanın her yerindeki kullanıcılarla paylaşmaya devam edecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oppo Reno5'te 50W hızlı şarj sunuluyor - Son Dakika Ekonomi


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