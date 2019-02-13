Son Dakika Haberleri: Oppo Rx17 Pro İnceleme: 5.000tl Eder Mi?

Oppo Rx17 Pro İnceleme: 5.000tl Eder Mi?

6 saat önce

Oppo RX17 Pro inceleme videomuzda, şirketi Türkiye pazarında sattığı en güçlü ve en pahalı modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Oppo RX17 Pro inceleme videomuzda, şirketi Türkiye pazarında sattığı en güçlü ve en pahalı modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:16 Kaynak: Youtube

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