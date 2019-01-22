Oppo Rx17 Pro Kutusundan Çıkıyor!

Oppo RX17 Pro modeli ofisimize ulaştı.

Oppo RX17 Pro modeli ofisimize ulaştı. Bu videoda, cihazın kutu içeriğine ve telefonun genel özelliklerine yakından baktık. Önümüzdeki günlerde hem inceleme hem de cihazla ilgili diğer içeriklerimiz yayında olacak.

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