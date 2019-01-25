Son Dakika Haberleri: Oppo Supervooc Hızlı Şarj Gerçekten Hızlı Mı?

Oppo Supervooc Hızlı Şarj Gerçekten Hızlı Mı?

15 dakika önce

OPPO RX17 Pro cep telefonunda bulunan SuperVooc isimli hızlı şarj teknolojisi, markanın iddiasına göre kullanıcılara 10 dakikada yüzde 40 oranında şarj imkanı sunuyor.

OPPO RX17 Pro cep telefonunda bulunan SuperVooc isimli hızlı şarj teknolojisi, markanın iddiasına göre kullanıcılara 10 dakikada yüzde 40 oranında şarj imkanı sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:53 Kaynak: Youtube

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