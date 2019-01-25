Oppo Supervooc Hızlı Şarj Gerçekten Hızlı Mı?
15 dakika önce
OPPO RX17 Pro cep telefonunda bulunan SuperVooc isimli hızlı şarj teknolojisi, markanın iddiasına göre kullanıcılara 10 dakikada yüzde 40 oranında şarj imkanı sunuyor.
OPPO RX17 Pro cep telefonunda bulunan SuperVooc isimli hızlı şarj teknolojisi, markanın iddiasına göre kullanıcılara 10 dakikada yüzde 40 oranında şarj imkanı sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:53 Kaynak: Youtube
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