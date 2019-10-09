OPPO Türkiye Çağrı Merkezi Telefon Numarası Belli Oldu

OPPO, TÜRKİYE'DEKİ ÇAĞRI MERKEZİNİ HİZMETE AÇTI

Türkiye'de faaliyetlerine başlayan akıllı telefon markası OPPO, Türkiye'deki yatırımlarına ve kullanıcılara sunduğu hizmetin kapsamını genişletmeye devam ediyor. OPPO, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle Türkiye'deki yerel çağrı merkezini hizmete açtı.



OPPO, müşterilerine daha hızlı ve kapsamlı bir çözümler sunabilmek için şimdiye kadar global ofisinden destek alarak verdiği çağrı merkezi hizmetini Türkiye'ye taşıdı.



Kullanıcılar OPPO Türkiye Çağrı Merkezi'ne, 0850 433 67 76 numaralı hattan ulaşabilecek. Pazartesiden cumartesiye 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmete verecek olan OPPO Türkiye Çağrı Merkezi, şehir içi konuşma tarifesinden ücretlendirilecek.



Çağrı merkezi hizmeti kapsamında kullanıcılara; garanti kontrolü, kullanım özellikleri, menü desteği, basit sorunların servise gitmeden telefon hattı üzerinden çözülmesi, teknik destek, teknik servis yönlendirmesi ve teknik servislerde çıkabilecek sorunlar sonrasında servislerle görüşerek çözümlerin organize edilmesi gibi hizmetler sunulacak.



OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: "Türkiye'de gördüğümüz ilgiden memnunuz"



OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "Hizmet anlayışımızla müşterilerimizin kalbini fethetmek için çalışıyoruz" dedi. Daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için OPPO Türkiye Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Zhou, şunları kaydetti;



"OPPO olarak bu yılın başında adım attığımız Türkiye pazarında gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Yatırımlarımıza devam ederek, en sevilen markalar arasına adımızı yazdırmayı hedefliyoruz. Kullanıcı deneyiminde fark yaratan bir çağrı merkezi hizmeti büyük önem taşıyor. OPPO olarak, samimi bir yaklaşım felsefesi ile müşterilerimizin sorunlarıyla çok yakından ilgileneceğiz."



OPPO, çağrı merkezi hizmeti için 80 ülkede, 350 çağrı merkeziyle, 265 farklı dil ve lehçede hizmet sunan dünyanın lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmeti servis sağlayıcısı Teleperformance Grup ile iş birliği yapıyor. Teleperformance Türkiye, İstanbul, Uşak, Trabzon, Antalya ve Balıkesir'deki 6 çağrı merkezinde, toplam 3.500 kişilik etkileşim uzmanı ekibiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen şirketlerine, çağrı merkezi ve bütünleşik çözümlerin yanı sıra özelleştirilmiş hizmetler de sunuyor.



OPPO satış sonrası servis ağını ise bu alandaki en güvenilir firmalar olan Genpa, Kvk ve Ouno A.Ş. iş birlikleri ile Türkiye'de toplam 7 bölgede ve 20 noktada sürdürüyor.



OPPO Türkiye Çağrı Merkezi: 0850 433 67 76