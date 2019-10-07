Son Dakika Haberleri: Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı
Son Dakika Ekonomi Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı

Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı

10 dakika önce

Oppo, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle Türkiye'de çağrı merkezi hizmete açtı.

Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı, System.String[]

Oppo, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle Türkiye'de çağrı merkezi hizmete açtı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:46 
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