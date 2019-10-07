Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı
10 dakika önce
Oppo, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle Türkiye'de çağrı merkezi hizmete açtı.
Oppo, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle Türkiye'de çağrı merkezi hizmete açtı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:46
ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi Suriye'de Türkiye'yi desteklemeyeceğini duyuran ABD: SDG'yi de desteklemeyeceğiz Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını duyurdu