Son Dakika Haberleri: Oppo Türkiye Lansmanı (Rx17 Pro & Rx17 Neo & Ax7)

Oppo Türkiye Lansmanı (Rx17 Pro & Rx17 Neo & Ax7)

26 dakika önce

Oppo Türkiye lansmanı dün gerçekleştirildi.

Oppo Türkiye lansmanı dün gerçekleştirildi. Şirket, hem global hem de Türkiye'deki hedefleri ile birlikte ülkemizde satışa çıkardığı RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modellerinin özelliklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:12 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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