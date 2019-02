Oppo Türkiye Pazarına Girdi, Rx17 Pro, Rx17 Neo ve Ax7 Modelleri

Çinli Akıllı Telefon Üreticisi OPPO, Yenilikçi Modelleriyle Türkiye'de OPPO'nun RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri, markanın Türkiye pazarındaki ilk etkinliğinde tanıtıldı.

Çinli Akıllı Telefon Üreticisi OPPO, Yenilikçi Modelleriyle Türkiye'de





OPPO'nun RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri, markanın Türkiye pazarındaki ilk etkinliğinde tanıtıldı. OPPO'nun, RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 akıllı telefon modelleri markanın Türkiye'deki ilk medya etkinliğinde tanıtıldı. Etkinlikte konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi:



"Yaratıcı tasarımlar ve teknolojik yeniliklerle hem müşteriler hem endüstri için değer yaratmak istiyoruz. Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi müşterilerle buluşturuyoruz. Küresel uzmanlığımızı yerel stratejilerle birleştiriyoruz. Her yeni pazarda yerel kültürü öğrenerek, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta bu ihtiyaçları aşacak ürün ve hizmetleri sunmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye'de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye'de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz."



"Hem yazılımda hem de donanımda çığır açtık"





OPPO'nun milyonlarca tüketicinin gönlünü fethetmesinde, özellikle markanın güzellik vizyonu büyük rol oynuyor. Bundan önce Find serisinde büyüleyici tasarımlar sunan OPPO, geçen yıl çıkan amiral gemisi Find X'in çerçevesiz, çentiksiz tasarımı ve kavisli ekranıyla büyük ses getirmişti. Özellikle damla ekran teknolojisi, renklerin kullanımı ve renk geçişleri OPPO'nun tasarım vizyonunda fark yaratan özellikler arasında yer alıyor. OPPO'nun yaratıcı tasarımlara sahip modellerinin arkasında da olağanüstü teknolojik yenilikler yer alıyor. Weijian Zhou, OPPO'nun bu alandaki iddiasını şöyle anlatıyor:



"Kullanıcılarımızın sevdiği birçok ileri teknoloji de dahil olmak üzere hem yazılım hem de donanımda çığır açtık. Kısa süre önce sadece bir hayal olan yarım saatte hızlı şarj konusu OPPO ile gerçek oldu. OPPO'nun Süper VOOC şarj teknolojisi sayesinde Find X ürününü 35 dakikada tamamen şarj edebilmeniz mümkün hale geldi. Gelecekte, görüntü kalitesi ve hızlı şarj gibi lider olduğumuz alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz."



OPPO RX17 Pro



Dünyada damla ekrana ve ışıltılı gövde tasarımına sahip ilk akıllı telefon olan OPPO RX17 Pro, aynı zamanda dünyanın en hızlı şarj teknolojisini sunuyor. Üçlü kamerası, damla ekranı ve ekran parmak izi sensörü ile RX17 Pro, akıllı cep telefonu dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor.

OPPO RX17 Pro, "kuzey ışıkları" ve "zümrüt yeşili" renkleri ile premium görüntü sunuyor. RX17 Pro'nun çentiğinin benzersiz şekli, düşmeden önce yakalanan bir su damlasından ilham alıyor. Damla ekran (6,4 inç ekran, ön yüzün yüzde 91,5'ini oluşturuyor) ve 3D kavisli tasarımı sayesinde tüm dikkatleri üstüne çekiyor.

RX17 Pro 6 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 710 chipseti ile, çok hızlı bir şekilde bilgi işlem performansı ve uygulama başlatma olanağı sunuyor. OPPO'nun akıllı, verimli işletim sistemi ve kullanıcı arayüzünün en son sürümü olan ColorOS 5.2 ise kullanımı kolaylaştırıyor.

OPPO RX17 Pro modeli kullanıcılarına dünyada İlk kez Süper VOOC hızlı şarj teknolojisini sunuyor. Süper VOOC sayesinde 10 dakikalık şarj ile yüzde 40 seviyesinde, 40 dakikada ise yüzde 100 dolum sağlanıyor.

OPPO RX17 Pro modelinde kullanılan cam da dikkat çekiyor. Dünyada İlk defa "CGG6" cam kullanan üretici olan OPPO, laboratuvar testlerinde ürünü 1 metreden 15 kez farklı yüzeylere düşürdü ve testlerden geçirdi.



Çoğu "premium" telefonlar ile gündüz saatlerinde iyi fotoğraflar çekebiliyor, ancak gece çekimleri farklı bir uzmanlık gerektiriyor. RX17 Pro'da F1.5/ F2.4 akıllı diyafram kamera ve OIS optik sabitleme özelliği sayesinde, en ince ışıklar net, parlak görüntülerde birleşiyor. Yapay Zeka Ultra Netlik Motoru sayesinde bir tuşa basmanız gece hareketliliğini yakalamanız için yeterli oluyor.



OPPO RX17 Neo



Ekran parmak izi, şık tasarım, 25 MP ön kamera ve yüksek kapasite özelliklerine sahip olan OPPO RX17 Neo ise kullanıcılara şu avantajları sunuyor:

"Moka kırmızı" ve "yıldız mavisi" renk seçenekleriyle sunulan OPPO RX17 Neo'nun dış yüzeyi, ışık ve gölge arasında hareket ederken dinamik bir renk aralığı sergiliyor. Hareket ettikçe görsel şölen yaşatan RX17 Neo, özgün tasarımı ve son teknoloji IMT kavisli yapısal kombinasyonuyla her açıdan farklı gözüküyor.

Ekran parmak izi sensörü sayesine RX17 Neo'nun ekran kilidi ince bir dokunuşla açabiliyor. 25MP güzellik kamerası ve yapay zeka ile geliştirilmiş çift arka kamera, bir tuşa basılarak büyüleyici fotoğrafları çekmeyi ve düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

RX17 Neo'yu kullanmak; 16 farklı sahne türü için akıllı tanıma ve doğal derinlik efektlerine sahip Yapay Zeka ile geliştirilmiş portre modu sayesinde, gittiğiniz her yere taşıyabileceğiniz bir fotoğraf stüdyosuna sahip olmak gibi.

RX17 Neo'da 6.4 inçlik damla ekran, daha iyi oyun deneyimi ve video gösterimi için ön panelin yüzde 91'ini kullanıyor.



Ürünün kalbi olan Qualcomm 660 İşlemci üst düzey performans sunarken, 4GB + 128GB alan kapasitesi çok sayıda video ve fotoğraf depolama imkanı sunuyor. ColorOS 5.2 işletimine sahip OPPO RX17 Neo'nun akıllı paneli ise uygulama ve işlevler arasında rahatlıkla geçiş yapmayı sağlıyor.



OPPO AX7



OPPO AX7, kendi segmentinde ilk damla ekrana sahip model olarak dikkat çekiyor. Çeşitli teknolojik özellikler ile desteklenen damla ekran, Corning camı ile daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.

6,2 inç, yüzde 89.35 ekran oranına sahip, çizilmelere karşı dirençli olan ekran, neredeyse çerçevesiz bir tasarım deneyimi sunuyor. Sırlı mavi renge sahip argonomik 3D gövdenin şık ve modern ızgara tasarımı var.

HDR modlu 16MP ön kamera, arka ışık koşullarında bile selfie çekiminizi daha net hale getiriyor. Ayrıca, geniş açı ve geniş diyafram konfigürasyonu daha etkileyici fotoğraflar için ekstra detaylar yakalıyor.

Çift Arka kamera (5P lens) yapay zeka güzellik teknolojisi ile birlikte, portre efektiyle stüdyo kalitesinde portreler çekmenizi sağlıyor. Fotoğraflara ek olarak, çok çerçeveli görüntü sabitleme teknolojisi, videolarınızı daha akıcı ve canlı hale getiriyor.

Android 8.1 tabanlı, güncelleştirilmiş ColorOS sistemi daha akıllı, daha verimli ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. AX7, Qualcomm'un sekiz-çekirdekli işlemcisini kullanıyor. Böylece sistem bir filme veya oyuna daldığınızda takılmıyor. Gelişmiş bellek, daha değerli anıları saklamanıza imkan veriyor.

AX7, 4230 mAh büyük bataryasıyla 18 saat normal kullanım sunuyor. Pil ömrü sayesinde daha uzun süre dijital oyunlar oynanabiliyor. Kullanıcılar oyun oynarken mesajlara da cevap verebiliyor.



Ürünlerin fiyatları ve satış noktaları



OPPO'nun akıllı telefonları Teknosa, MediaMarkt, Vodafone ve Turkcell mağazalarında satışa sunuluyor.

RX17 Pro için tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4999 TL, RX17 Neo için 2999 TL, AX7 için 2199TL'dir.



Satış sonrası hizmetler





OPPO, satış sonrası hizmetler için Türkiye'nin 23 noktasında hizmet veren, güvenilir servis markaları GENPA, KVK ve OUNO ile iş birliği yapıyor.



Kullanıcılara "Hoş geldin" hediyesi olarak, ilk 6 ay boyunca ekrana gelebilecek herhangi bir hasar için "Ekran Garantisi" paketi sunuluyor.



OPPO Türkiye'nin medya etkinliği 30 Ocak akşamı İstanbul Beyoğlu'nda Leb-i Derya restoranda "Geceyi Yakala" mottosuyla gerçekleşti. Medya mensupları, OPPO'nun kamera teknolojileri ve gece çekimi performansıyla fark yaratan modellerini deneyimleme, bu sayede İstanbul'un gece manzarasının birbirinden güzel fotoğraflarını çekme fırsatı yakaladı.

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Haluk Levent'e Teşekkür Etti

Türkiye'nin Maldivleri'ne 300 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Yapılacak

AK Parti, 30 Büyükşehirde Vatandaşın Nabzını Tuttu! Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'na Sunuldu

Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım