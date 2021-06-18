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OPPO ve Dynaudio iş birliğinin ürünü Enco X kablosuz kulaklık Türkiye'de - Son Dakika

OPPO ve Dynaudio iş birliğinin ürünü Enco X kablosuz kulaklık Türkiye'de

18.06.2021 11:41
OPPO ve Dynaudio iş birliğinin ürünü Enco X kablosuz kulaklık Türkiye'de, System.String[]

OPPO'nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olan Enco X kablosuz kulaklık modeli Türkiye'de satışa çıktı.

OPPO'nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olan Enco X kablosuz kulaklık modeli Türkiye'de satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPPO, gerçek kablosuz stereo özelliğine sahip Bluetooth destekli kablosuz kulaklığı Enco X'i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. Yenilenmiş DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar müthiş bir Hi-Fi deneyimi sunuyor. Enco X, OPPO'nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkati çekiyor.

Enco X kablosuz kulaklık modeli, OPPO'nun tecrübeli akustik ustalığı ile İskandinav ses devi Dynaudio'nun uzmanlığının birleşmesiyle ortaya çıktı. Dynaudio'nun baş akustik uzmanları ve OPPO'nun kendi akustik ekibinin Avrupa'nın en büyük akustik laboratuvarında yaptıkları yoğun araştırmalar, testler ve akortlar OPPO Enco X'in birinci sınıf ses kalitesiyle sonuçlandı.

OPPO ilk DBEE 1.0 Dinamik Ses teknolojisini 2007 yılında tanıtmıştı. 13 yıl sonra yepyeni DBEE 3.0 Ses Sistemi'nde yeni malzemeler, yeni bir yapı ve yeni teknoloji yer alıyor. OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip bulunuyor. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz iletim sağlayan LHDC ile desteklenen paralel çift hoparlörlerin oluşturduğu kombinasyon, doğal bir derinlik içerisinde kusursuz ve pürüzsüz sesin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.

Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapılabiliyor. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edilebiliyor. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modu seçilebiliyor.

Kulaklığı çıkarmadan etrafta olup bitenlerin farkında olmak istendiği zaman şeffaf mod tercih edilebiliyor. İstenirse gürültü önleme özelliği tamamen devre dışı da bırakılabiliyor. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgar gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylece gürültülü ve rüzgarlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor.

Enco X kablosuz kulaklıklar, OPPO'nun daha önceki kulaklık modellerinde kullandığı düşük gecikme geleneğini sürdürüyor. Yeni binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha fazla kararlılık, sistem düzeyinde ultra düşük gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyon geliştirilirken gecikme ve bağlantı paraziti daha da azaltıldı.

Yeni cihazda şarj kutusuyla 25 saat müzik dinlenebiliyor veya 15 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Şarj kutusu olmadan beş buçuk saat müzik dinlenebiliyor veya üç buçuk saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. (Veriler yüzde 50 ses seviyesi için geçerli). Maksimum gürültü önleme moduna geçildiğinde ise kulaklığınız şarj kutusu varsa 20 saat, yoksa dört saat çalışıyor. (Veriler yüzde 50 ses seviyesi için geçerli)

Bluetooth, Danimarka, Maksimum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OPPO ve Dynaudio iş birliğinin ürünü Enco X kablosuz kulaklık Türkiye'de - Son Dakika


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