OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar - Son Dakika
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OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar

08.07.2022 23:00
OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar

Nokia ve OPPO arasında süregelen 5G patent anlaşmazlıklarında Alman mahkemesi kararını verdi. OPPO ve OnePlus ülkede yasaklandı.

Geçtiğimiz yıllarda Nokia, 5G altyapı konusunda büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Hatta yaklaşık olarak 129 milyar Euro'yu bulduğu belirtiliyor. Fakat Nokia bir süredir OPPO ile patent anlaşmazlıkları yaşadığı için istediği adımları atamıyordu.

Nitekim şirket, bir süre önce OPPO'ya 4 ayrı ülkede 4G ve 5G patentleri için dava açtığını açıkladı. Buna cevap niteliğinde ise OPPO, 9 farklı ülkede ayrı davalar açarak karşılık verdi. Fakat bugün itibariyle Almanya'da kazanan belli oldu.

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Nokia, 3 ayrı bölgesel Alman mahkemesinde OPPO'ya karşı beş patent ihlali nedeniyle toplamda 9 dava açmıştı. Hatta 129 milyar Euro'luk yatırımını tehlikeye attığını söylüyordu. Nitekim bugün toplanan Alman Bölge Mahkemesi, Nokia ve OPPO arasındaki davada yeni bir karar aldı.

OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar

Mannheim Bölge Mahkemesi tarafından alınan kararda, Nokia'ya OPPO'ya karşı cease-and-desist order, olarak geçen durdurma emrini verdi. Başka bir değişle Nokia'yı haklı buldu ve Çinli şirketleri patent ihlallerinden dolayı yasakladı.

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İlgili kararın ardından OPPO'nun itiraz ettiği, ancak hakimin Çinli firmayı geçersiz bir lisans sahibi olarak gördüğü, bu nedenle de itirazı reddettiği ortaya çıktı. Ayrıca Nokia'nın Daimler ve Lenovo davalarını kazanan avukatları ekibine alarak sürece 1 adım önde başladığı belirtiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Almanya, Nokia, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar - Son Dakika

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