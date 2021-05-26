Oppo, Yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal bir dünya oluşturma sürecini hızlandırıyor - Son Dakika

Oppo, Yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal bir dünya oluşturma sürecini hızlandırıyor

26.05.2021 11:01
Oppo, Yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal bir dünya oluşturma sürecini hızlandırıyor, System.String[]

Oppo, yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal bir dünya oluşturma sürecini hızlandırıyor.

Oppo, yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal bir dünya oluşturma sürecini hızlandırıyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik (AR) kombinasyonunu artırılmış gerçeklik teknolojisinin toplu olarak benimsenmesi için en uygun yol olarak görüyor. Geçen yıl INNO DAY etkinliğinde, artırılmış gerçeklik uygulaması CybeReal AR'ı ilk kez tanıtan Oppo, yakın zamanda bu teknoloji ile ilgili önemli ilerlemeler kaydetti. Yapay zeka motorunu benimseyerek artırılmış gerçekliği bir üst seviyeye yükselten Oppo, bu deneyimi Çin'deki amiral mağazalarına getirdi.

Oppo Beijing Wukesong ve Guangzhou Zhengjia Plaza amiral mağazalarında ziyaretçiler, CybeReal'i kullanarak gökyüzünden ellerine inen 4 metre uzunluğundaki Find X3 Pro ile etkileşime girerek canlı fotoğraflardan oluşan bir duvarın yavaşça açılmasını sağlayabiliyor. Hans Zimmer'ın Find X3 Serisi için bestelediği "Colorful Future" fon müziği arka planda çalarak ziyaretçilerin önünde duvar bir parşömen gibi yavaşça açılıyor.

Sürekli gelişen bir yapay zeka motoru tarafından desteklenen uygulama, büyük amiral mağazaların iç mekanlarını birkaç saat içinde 3D örneklere dönüştürebiliyor. Altta yatan yapay zeka platformu, saatte 12 bin taranmış görüntüyü işleyebiliyor. İç mekanlar tarandıktan sonra uygulama, kısa sürede hassas ve gerçek zamanlı 3D rekonstrüksiyonunu destekliyor. Oppo'nun AR düzenleme aracıyla çalışanlar, daha da heyecan verici bir artırılmış gerçeklik ortamı yaratmak için istedikleri zaman AR içerik malzemelerini düzenleyebiliyor.

Oppo'nun tescilli RLOCS (Gözlem Kısıtlamalarıyla Erişim ve Yerelleştirme) görsel konumlandırma algoritması, iç mekan konumlandırmayı santimetre düzeyinde doğruluyor. Akıllı Algılama ve Etkileşim departmanında teknoloji ekibi tarafından geliştirilen algoritma, akademik olarak geniş çapta kabul gördü. 2020 European Conference on Computer Vision (ECCV) ve Computer Vision and Pattern Recognition Conference'da (CVPR 2020) ekip, "Uzun Vadeli Yerelleştirme" kategorisinde 2 ikincilik ödülü kazandı.

Oppo'nun CybeReal teknolojisi, ekim ayında International Conference on Computer Vision'da (ICCV) yarışmaya katılacak. Uzun vadede Oppo, artırılmış gerçeklik ile ilgili donanım, yazılım ve hizmetlerin hala büyük ölçüde kullanılmayan dünyasına daha derin bir yolculuk yapacak ve bu teknolojileri tüm endüstriler için daha erişilebilir hale getirecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Guangzhou, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oppo, Yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal bir dünya oluşturma sürecini hızlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

Son Dakika Haberleri
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:54 Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
10:56 Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:53 Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı! Gareth Bale bombası
10:49 İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!
Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır         
12:08
Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde         
11:55
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor         
11:49
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor         
10:27
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 12:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oppo, Yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal bir dünya oluşturma sürecini hızlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement