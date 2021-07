Oppo, yeni nesil hızlı şarj teknolojisini tanıttı

Oppo, Flash Charge Open Day etkinliğinde, hızlı şarj teknolojisine yönelik sürdürdüğü çalışmalarını ve hızlı şarj teknolojisi çözümünün sağladığı kolaylıkları duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Oppo, hızlı şarj teknolojisini geliştirirken her zaman verimliliği ve güvenliği ön planda tutuyor.

Bu konsepte bağlı kalarak VOOC Hızlı Şarj teknolojisinde güvenliği artırmak için beş katlı güvenlik koruma sistemini tanıtan OPPO, yeni malzemelerin, yapay zeka algoritmalarının, şarj mimarilerinin ve diğer faktörlerin daha fazla inovasyon sunmak için nasıl kullanılabileceğini araştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo VOOC Hızlı Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, "Oppo'nun VOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle ilgili yaptığı geliştirmeler, şarj adaptörü, şarj kablosu, güç devresi, pil ve daha fazla çözümü içeren hızlı şarj sistemi bütünündeki yeniliklere dayanıyor. VOOC Hızlı Şarj teknolojisi, kablosuz ya da kablolu şarj kullanımı fark etmeksizin, elektronik cihazların şarj edilmesi söz konusu olduğunda artık en uç şartlarda bile çok çeşitli ihtiyaçları karşılayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Güvenli şarj: Yeni inovasyonlar daha güvenli bir şarj deneyimi sunuyor

Düşük empedanslı sigorta: hızlı şarj teknolojisinin beş katlı güvenlik koruma sisteminde bulunan sigorta, elektrik akımının aşırı yüklenmesi ya da farklı bir anormallik durumunda anında devreye giriyor ve fiziksel olarak elektrik kaynağına yalıtım sağlayarak pili koruyor. Daha düşük dahili dirence ve geliştirilmiş performansa sahip yükseltilmiş sigorta tasarımı, şarj sistemi güvenliğinin daha da artırılmasına yardımcı oluyor.

Oppo, akıllı telefonlarında ilk kez Galyum Nitrür (GaN) anahtarlarını kullandı. Bu anahtarlar, daha küçük bir alan üzerinde geleneksel silikon MOSFET anahtarlarla aynı işlevselliği elde etmekle (dolayısıyla daha az alan gerektirmekle) kalmıyor, aynı zamanda düşük empedanslar ve yüksek voltajla çalıştığından ısı oluşumunu azaltıp şarj verimliliğini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı oluyor. Dahili seri iki hücreli tasarımı: Seri iki hücreli pil tasarımı, elektrik akımını düşürüp ısı üretimini azaltırken aynı gücün sağlanmasına imkan tanıyor. Dahili seri iki hücreli tasarım, ikili pil hücrelerini aynı yapıda birleştirerek bu konsepti bir adım daha ileri taşıyor, böylece aynı güvenlik performansını daha az yer kaplayarak sunuyor. Yeni tasarım, aynı boyuttaki pillerin pil kapasitesinde en az yüzde 5 artış sağlıyor.

Pil Güvenliği Algılama Çipi: Oppo'nun yerleşik yapay zeka algoritmalarına sahip tescilli Pil Güvenliği Algılama Çipi, çeşitli senaryolara dayalı olarak gerçek zamanlı voltaj düşüşlerini tanıyıp buna göre hareket ederek pillerin harici hasar görüp görmediğini algılayabiliyor. Voltaj düşüşünün pildeki hasardan kaynaklandığı tespit edilirse, telefon kullanıcıyı uyarıyor ve daha fazla tehlikenin önüne geçmek için ek güvenlik önlemleri alıyor. Kompozit Akım Kolektörü: Oppo, tamamen yeni bir kompozit akım kolektörü içeren Kompozit Yapıda Güvenlik Pili geliştirdi. Diğer pillerdeki yalnızca alüminyumun kullanıldığı tipik tasarımın yerine bu pilde iki alüminyum katman arasına sıkıştırılmış yeni bir kompozit malzeme kullanılıyor. "Sandviç" formundaki bu yapı, beş katmanlı kompozit akım kolektörü mimarisini oluşturmak için ek bir koruyucu malzemeyle kaplandı. Harici hasarlardan kaynaklanan kısa devrelerden pili koruyan bu çözüm, güvenliği artırıyor. Oppo laboratuvar çalışmaları, performanstan ödün vermeyen yeni pilin, delinme ve çarpma testlerini yüzde 100 başarıyla geçtiğini gösteriyor.

Akıllı şarj: Mükemmel denge için pil ömrünü optimize ediyor

Oppo, etkinlikte yeni akıllı şarj teknolojisini de tanıttı. Şarj hızını mümkün olan en güvenli aralıkta tutmak için geliştirilen yeni teknoloji, farklı şarj senaryolarını akıllı bir şekilde algılayıp şarj akımını ayarlıyor. Bu gelişme aynı zamanda, kullanıcıların daha uzun sürelerde optimum pil ömrünün keyfini çıkarmasına imkan tanıyarak normalin dışında pil yaşlanmasının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Akıllı şarj teknolojisi, pil performansının çeşitli alanlarında gözle görülür şu iyileştirmeleri sağlayabiliyor:

"Daha uzun pil ömrü: 65W SuperVOOC teknolojisinin imkanlarını ve pilin tam şarj/deşarj olma hızını sağlayan bu gelişme, pilin kapasitesini 1.500 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin yüzde 80'inde tutabiliyor. Belirli senaryolar için iyileştirilmiş şarj hızı: Şarj hızı, pilin herhangi bir zamanda güvenle alabileceği maksimum anlık güce bağlı olarak, belirli durumlara göre artırılabiliyor. 65W SuperVOOC teknolojisi söz konusu olduğunda, şarj hızı yaklaşık yüzde 20 artırılabiliyor ve gerektiğinde 4500mAh pilin 30 dakika içinde tamamen şarj olması sağlanıyor. Şarj hızı ve telefon sıcaklığı dengesi: Yeni teknoloji, farklı kullanım senaryolarında optimum şarj akımı ile buna bağlı olarak sıcaklık artışı arasındaki en iyi dengeyi akıllıca kurabiliyor. Sonuç olarak, kullanıcılar hızlı şarj esnasında herhangi bir çekinceleri olmadan telefonlarını kullanabiliyor."

Ekstrem şarj: En soğuk ortamlarda bile hızlı şarj

Oppo, VOOC Hızlı Şarjı olabildiğince güvenli ve akıllı hale getirmenin yanı sıra, daha zorlu durumlarda optimize etmenin yollarını da araştırıyor. Örneğin, bir lityum iyon pili çok soğuk ortamlarda şarj etmek zor olabiliyor, böyle bir ortamda pili şarj etmeye zorlamak kısa devreyle bile sonuçlanabiliyor. Oppo'nun ultra düşük sıcaklıklar için geliştirdiği şarj çözümü, pilin optimum şarj sıcaklığını belirlemek ve şarj işlemi başlamadan önce sıcaklığı artırmak için akıllı algoritmalar kullanıyor. Yapılan testlerin sonuçları, pil sıcaklığının sadece on saniye içinde -20?'den +10?'ye yükseltilebildiğini ve böylece pilin normal şekilde şarj edilmesinin sağlandığını gösteriyor.

VOOC Hızlı Şarj teknolojisinin 2014 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı konuları, Oppo'nun pil ve şarj teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunan temel alanların üçü olarak öne çıkıyor. Oppo, 30 Haziran 2021 itibariyle, hızlı şarj teknolojisiyle ilgili 3.000'den fazla patent başvurusu yaptı. VOOC Hızlı Şarj teknolojisini destekleyen 30'dan fazla cihaz aracılığıyla Oppo, bu hızlı, kullanışlı ve güvenli şarj deneyimini dünya çapında 195 milyondan fazla kişiye ulaştırdı.

Oppo 2021'de, tescilli VOOC teknolojisini otomobillere, kamusal alanlara ve çeşitli cihazlardaki çiplere getiren yeni projesi The Flash Initiative'i başlattı. Deneyimlerin İnterneti çağında kullanıcılara her duruma göre mükemmel tasarlanmış yeni nesil şarj deneyimleri sunmak için Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi gelişmeye devam ediyor ve kullanıcıların herhangi bir cihazı her zaman ve her yerde şarj etmesine olanak tanıyor.