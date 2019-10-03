Son Dakika Haberleri: OPPO, yeni Reno2 Serisini 16 Ekim'de Londra'da tanıtacak
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OPPO, yeni Reno2 Serisini 16 Ekim'de Londra'da tanıtacak

1 saat önce

OPPO, LONDRA'DA YAPACAĞI RENO2 SERİSİNİN LANSMANIYLA YARATICI MOBİL FOTOĞRAFÇILIĞIN SINIRLARINI ZORLAYACAK OPPO, yeni Reno2 Serisini 16 Ekim'de Londra'da yapacağı lansmanla tanıtacak.

OPPO, yeni Reno2 Serisini 16 Ekim'de Londra'da tanıtacak, System.String[]

OPPO, LONDRA'DA YAPACAĞI RENO2 SERİSİNİN LANSMANIYLA YARATICI MOBİL FOTOĞRAFÇILIĞIN SINIRLARINI ZORLAYACAK

OPPO, yeni Reno2 Serisini 16 Ekim'de Londra'da yapacağı lansmanla tanıtacak.


OPPO'nun başarılı Reno telefonlarının yeni nesil serisi, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasına yardımcı olacak bir dizi endüstri lideri özellikle geliyor.


Fotoğraf geliştirme özellikleri arasında 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x Dijital Zoom destekli 5x Hibrit Zoom, OPPO akıllı telefonunda en iyi performans gösteren Ultra Gece Modu ve OPPO Reno2'yi etkili bir şekilde aksiyon kamerasına dönüştüren Ultra Video Sabitleyici modu bir araya geliyor.


Reno'nun hikayesi

İlk OPPO Reno serisi 2019 baharında piyasaya sürüldü ve şık görünümünün yanı sıra yenilikçi özellikleri ile büyük beğeni topladı. OPPO, Reno'nun arkasındaki eğlenceli ve yaratıcı ruhu ortaya çıkarmak, kullanıcıların hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa çapında sanatçılarla iş birliği yaptı.


OPPO, kısa süre önce sanat ve teknolojinin birlikte nasıl çalışabileceğini keşfetmek için Londra Tasarım Festivali'nde yer aldı. Ayrıca Amsterdam'da OPPO Creators Awards fotoğraf yarışması sergisi ile yeni nesil fotoğraf severlerle buluştu.


OPPO, orijinal içerik oluşturmak isteyen kullanıcılarını, Reno2'nin tüm fotoğrafçılık ve videografi araçlarından yararlanma ve bu sayede yaratıcılıklarını bir adım öteye götürme konusunda teşvik ediyor.


Lider teknolojiyle yaratıcılığı yeniden tanımlama

OPPO Reno2, dört kameralı ilk OPPO akıllı telefonu olacak. Bu sayede kullanıcılar etraflarında yer alan dünyayı, ultra makrodan ultra geniş açı moduna doğru uzanan bir açıdan yakalayabilme özgürlüğüne kavuşacak.


OPPO Reno2 Serisinin şaşırtıcı özellikleri bulunuyor. 20x Dijital Zoom'un desteklediği 5x Hibrit Zoom, dünyayı gözlerin görebildiği kadarıyla yakalamaya yardımcı oluyor. Titreşim önleyen ve doğruluğu artıran endüstri lideri Hibrit Video Sabitleyici (OIS+EIS) ile kullanıcılar, profesyonel videolar oluşturma imkanına sahip oluyor. OPPO Reno2 Serisi; Alpler'in tepelerinden Roma'nın işlek caddelerine, Yunan Adaları'ndan Finlandiya'nın karanlık kış gecelerine kadar kullanıcılara dünyayı adeta kendi yaratıcı stüdyoları haline getirme keyfi yaşatıyor.


OPPO ayrıca, 16 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek Reno2 Serisinin resmi lansmanında özel bir sürpriz yapacak.

Renault, Londra, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:10 Kaynak: Teknotalk.com
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