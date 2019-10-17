Son Dakika Haberleri: OPPO, yeni Reno2 serisini tanıttı
Son Dakika Ekonomi OPPO, yeni Reno2 serisini tanıttı

OPPO, yeni Reno2 serisini tanıttı

1 saat önce

Dünya pazarındaki ağırlığını artırmaya devam eden Oppo, yeni modeli Reno2'yi görücüye çıkarttı.

OPPO, yeni Reno2 serisini tanıttı, System.String[]

Dünya pazarındaki ağırlığını artırmaya devam eden Oppo, yeni modeli Reno2'yi görücüye çıkarttı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:22 
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