OPPO, yeni Reno2 serisini tanıttı
1 saat önce
Dünya pazarındaki ağırlığını artırmaya devam eden Oppo, yeni modeli Reno2'yi görücüye çıkarttı.
Dünya pazarındaki ağırlığını artırmaya devam eden Oppo, yeni modeli Reno2'yi görücüye çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:22
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