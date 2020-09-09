Opr. Dr. Beken: D vitamini takviyesi koronavirüse karşı etki sağladı - Son Dakika

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, İspanya'daki üniversite hastanesinde gerçekleştirilen çalışmadan bahsedip, D vitamini alımının koronavirüste yoğun bakım riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını belirtti. Beken, "D vitamini seviyesinin 40-100 aralığında olması gerekiyor. Hekim kontrolünde dışarıdan takviye alınmasında fayda var" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında binlerce kişi, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken, İspanya'da gerçekleştirilen çalışma, hastalığın şiddetinin azaltılması konusunda umut oldu. Reina Sofia Üniversite Hastanesi'nde tedaviye alınan 76 koronavirüs hastası üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, hastaların bir kısmına D vitamini takviyesi verilirken, bir kısmına herhangi bir D vitamini takviyesi uygulanmadı. Çalışma sonucu D vitamini tedavisi görenlerin yalnızca yüzde 2'si yoğun bakım ünitesine gönderilirken, görmeyenlerin ise yüzde 50'si yoğun bakım ünitesine gönderildi. D vitamininin, yoğun bakım riskini 25 kata yakın azaltarak, yoğun bakım ünitesine yatma riskini yüzde 98 oranında ortadan kaldırıldığı belirtildi.