OPR. DR. CÖMERT, İRAN VE IRAK'TAN GELEN HASTALARA ŞİFA DAĞITIYOR - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde10 yıldır görev yapan Hataylı Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Mehmet Cömert, ilçeden gelen hastaların yanı sıra komşu ülke İran ve Irak'tan gelen hastalara şifa dağıtıyor. Dr. Cömert, hastalarla yakından ilgilenmesinden dolayı, ilçenin yanı sıra komşu ülkelerinden gelen hastalara da baktığını belirtti.

2005 yılında hizmete açılan Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, her branştan uzman doktorların gelmesi ve son teknoloji cihazlarla donatılması yöre halkını sevindiriyor. 150 yataklı, 41 uzman doktor ve 13 pratisyen hekimin görev yaptığı hastanede 10 yıldır görev yapan Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Mehmet Cömert, komşu ülke İran ve Irak'tan da gelen hastalara şifa dağıtıyor. Dr. Cömert, hastalarla yakından ilgilenmesinden dolayı, ilçenin yanı sıra komşu ülkelerinden gelen hastalara da baktığını söyledi.

Cömert, Yüksekova ve bağlı köylerin yanı sıra İran ve Irak'tan da ayda ortalama 30 hasta bize geliyor. 10 yıldır burada çalışıyorum. Yöre halkı beni çok seviyor. Onların bu sevgisi beni mutlu oluyor. Bu yüzden de başka ile tayinimi istemedim. İran ve Irak'tan günde bazen 3 hasta geliyor. Bu beni ve ekibimi oldukça mutlu ediyor. dedi.