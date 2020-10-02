Opr.Dr. Esra Çabuk Cömert Tüp bebek tedavisi sürecinde merak edilenleri anlattı - Son Dakika

Opr.Dr. Esra Çabuk Cömert Tüp bebek tedavisi sürecinde merak edilenleri anlattı

Tüp bebek tedavisi nedir?

Opr.Dr. Esra Çabuk Cömert Tüp bebek tedavisi sürecinde merak edilenleri anlattı, System.String[]

Tüp bebek tedavisi nedir?

Kısırlık, yani üreme problemi birçok kişide görülebilen bir durum. Nedeni açıklanamayan kısırlık durumlarının yanı sıra, erkekte üreme hücresi spermde kalitenin düşük olması, aşırı kilo ya da yaşın ilerlemesi gibi durumlardan ötürü çiftler bebek sahibi olma hayallerini erteliyor. Ancak tüp bebek tedavisi, erkek ve kadın üreme hücrelerini, uygun şartlar altında bir araya getirdiğimiz ve sağlıklı sonuçlar aldığımız bir tedavi. Döllenen yumurtaların embriyo oluşturma sürecinin ardından, tüp bebek ile hamileliğin normal hamilelik sürecinden farkı kalmaz, tamamen doğal bir doğum gerçekleşir. Doğal gebelik ile tüp bebek arasındaki tek fark, embriyonun laboratuvar ortamında oluşması ve döllenen yumurtanın anne rahmine yerleştirilmesidir. Erkeğe bağlı kısırlık durumlarında, mikroenjeksiyon yöntemi olarak bilinen metotta, aşılama tedavisi ile sperm hücreleri rahim içine de transfer edilebiliyor.

Tüp bebek tedavisi hangi aşamaları kapsıyor?

Tüp bebek tedavisi, içerdiği farklı metotlar ve yaklaşımlarla, amacı en yüksek gebelik şansını yakalamak olan bir durumdur. Tüp bebek tedavisinde ileri yaşın, şansı azalttığı gerçeğini düşünürseniz, kadınların ileri yaşa gelmeden önce bu tedavi ile tanışması, daha yüksek bir gebelik anlamına gelir. Şimdi, tüp bebekte süreç nasıl işliyor ona bakalım.

Görüşme

İlk aşamada, anne ve baba adayları ile yapılan görüşmede, hikayeleri dinleniyor. Geçmişte yaşanan deneyimlerin yanı sıra, tüp bebek sürecine giden durumlar konuşuluyor. Önceden yapılmış tahlil ve testler varsa da, ön görüşmede incelenmekte.

Muayene

Görüşmenin ardından, anne ve baba adaylarına başlangıç testleri yapılır. Bu testlerde erkek ve kadın üreme hücrelerinin kalitesi ve durumu incelenir. Bu da, süreçle ilgili fikir verici olur. Kadında rahmin durumu da bu muayenede incelenir.

Yumurta üretiminin artırılması

Ön hazırlık sürecinin ardından, kadınların adet döneminin 2. veya 3. gününün ardından tüp bebek tedavisi için yola çıkılır. Bu esnada anne adayları, özel hormon desteklerini 10 güne yakın süre ile kullanır.

Kontroller

Hormon iğneleri ya da benzeri takviyelerle, yumurta foliküllerini gözlemlenir ve istenen hücre sayısına ulaşılıp ulaşılmadığı takip edilir. Gerek görüldüğünde ek tedavi uygulanabilir.

Çatlatma iğnesi ve yumurta toplama

Hormon takviyesi ardından, hcg olarak bilinen çatlatma iğnesi ile, yumurtaların olgunlaşması sağlanır. Yumurta toplama işlemi, olgunlaşmanın ardından başlar. Bu nedenle yumurta toplamaya uygun saatte başlanır. Anestezi altında, yumurta toplama işlemi yapılır. Bu süreç OPU olarak da adlandırılır.

Sperm alımı ve embriyo oluşturma

Sonraki adımda, aynı gün içinde baba adayından sperm örneği alınır. Baba adayları, bu işlemden önce en az 3 gün cinsel olarak aktif olmamalı ve boşalmamış olmalıdır.

Sağlıklı spermler, anne adayının yumurtalarına enjekte edilir ve böylece embriyolar oluşur.

Embriyoların takibi

Spermlerin döllediği yumurtalar, embriyolara dönüşür. Laboratuvar ortamında bu embriyolar, anne rahmine en yakın ortamda saklanır ve embriyoskop ile takip edilir. En kaliteli embriyolar seçilir.

Transfer

Son aşama, en kaliteli embriyolardan birinin seçilerek, anne rahmine transfer edilmesidir. Bu embriyonun transferi sırasında, anestezi uygulanmaz, genellikle ağrısız bir işlemdir. İşlemden sonra anne adayları yarım saat gözetimin ardından taburcu edilir. Anne adayları, bu dönemde fiziksel olarak yorucu işlerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketmelidir.

Opr.Dr. Esra Çabuk Cömert Tüp bebek tedavisi sürecinde merak edilenleri anlattı

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:31

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Opr.Dr. Esra Çabuk Cömert Tüp bebek tedavisi sürecinde merak edilenleri anlattı - Son Dakika Magazin

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