, optik şebekesinde saniyede 1 terabit hıza ulaştı

Vodafone, canlı şebekesinde saniyede 1 terabitlik kanal kullanarak yeni bir ilki gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yaptığı bu son hız testiyle, tek kanaldan taşınan kapasite miktarını yüzde 150 artırabileceğini de kanıtlamış oldu. Bu teknoloji sayesinde, bir çift fiber kılından sağlanan hız saniyede 70 terabite kadar çıkarılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye'nin dijitalleşmesi sürecinde en yeni ve en faydalı teknolojilere odaklandıklarını belirtti.

Vodafone olarak, abonelere en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullandıklarını vurgulayan Rerolle, 5G'ye giden yolda fiber omurgaların öneminin her geçen gün arttığını ifade etti.

Rerolle, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda biz de fiber şebekemizi en yeni teknolojilerle donatmaya devam ediyoruz. Bir taraftan yaptığımız altyapı yatırımlarıyla fiber ayak izimizi genişletiyor, diğer taraftan da şebekemizde aktif hale getirdiğimiz inovatif teknolojilerle daha yüksek kapasiteleri son kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Bir süredir şebekemizde 400 gigabit teknolojisini aktif olarak kullanıyorduk.

Son olarak, Noter huzurunda veri merkezlerimiz arasında canlı şebekemizi kullanarak gerçekleştirdiğimiz testle 1 terabit/s'lik kapasiteyi 130 GHz'lik bant genişliği üzerinden hatasız bir şekilde taşıyarak Türkiye'de bir ilki daha başardık. Bu sayede, bir çift fiber kılından saniyede 70 terabite kadar veri iletebilir hale geldik. Bu inovasyonlarla birlikte, şebekemizi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, 5G teknolojisini son kullanıcılarımıza daha erişilebilir kılabileceğiz. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası veri iletim pazarındaki payını artırarak ekonomik gelişime katkı sunacağız."