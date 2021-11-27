Optik sistemle ayrıştırılan atık kağıtlar, ihracata katkı sağlıyor - Son Dakika

Sakarya'da, Sanayi 4.0 uyumlu optik tarama sistemiyle kağıtların renk ve kalitelerine göre ayrıştırıldığı tesis, atıkları, ihraç ürünü ve ham madde olarak ekonomiye kazandırıyor.

Zonguldaklı iş insanı Erol Köksal (49) tarafından Erenler ilçesinde kurulan Asya Entegre Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ, çağrı merkezleri aracılığıyla Türkiye'nin her yerinden kağıt atıkları topluyor.

Kağıt ayrıştırmada kullanılan optik tarama sistemiyle çalışan ve KOSGEB'den yatırım teşviği alan tesis, atıkların yüzde 30'unu Hindistan, İspanya, Yunanistan ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelere ihraç ediyor.

"Hurda kağıt deyip geçmemek gerekiyor, kalite çok önemli"

Köksal, AA muhabirine, atık sektöründe insan gücü bulmanın zorlaşması nedeniyle yurt içi ve yurt dışından paydaşlarla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

KOSGEB'den aldıkları destekle kurdukları Sanayi 4.0 uyumlu sistemle 40-50 kişiyle yapılan işleri daha az çalışanla yürüttüklerini anlatan Köksal, "Optik sistemle ayrıştırma kağıt üzerinde ilk defa bu tesiste denendi. Başarılı şekilde uygulamaya aldık. Bu makinenin özelliği kağıdın renklerini, baskınlık oranını çok iyi optimize edip ayrıştırabiliyor." diye konuştu.

Köksal, yurt içi ve yurt dışında birçok firmayla çalıştıklarına değinerek, "İhracat yapıyoruz. Yaptığımız ürünün yüzde 30'unu ihraç ediyoruz. Hurda kağıt deyip geçmemek gerekiyor, kalite çok önemli. Bunu bilmek, tasnif etmek gerekiyor. Biz de böyle bir teknolojiyi satın alarak ciddi yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

Üretimlerindeki en önemli noktanın kağıdın kalitesi olduğuna dikkati çeken Köksal, bunlardan hijyen ürünleri yapılabildiğini, gıda sanayisinde yararlanılabildiğini bildirdi.

Aylık ayrıştırma kapasitelerinin 2 bin ton olduğunu aktaran Köksal, şunları kaydetti:

"Daha yeni faaliyete geçtik, kısa zaman içerisinde 3 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Asıl hedefimiz 2022 yılında 5 bin ton. Tesisimizin ham madde ihtiyacını karşılamak için çağrı merkezlerimiz var. Türkiye'nin her tarafından atık alabilen bir firmayız. O yüzden tüketicilere hizmeti hızlı şekilde götürebiliyoruz."