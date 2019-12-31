Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi

Araştırma şirketi Optimar siyasi partilerin oy oranı ve son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında polemiğe neden olan Kanal İstanbul projesi konusunda yaptığı bir anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre Kanal İstanbul ile ilgili kamuoyu desteğinin yüzde 38 düzeyinde olduğu görülüyor.



data-stories-id="4408294" data-event="widget_related" class="widget widget--type-related widget--size-fullwidth widget--align-center"> Dünyada ne kadar kanal var, niçin yapıldı ve ne kadar gelir sağlıyor?