Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi - Son Dakika Dünya

Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi

6 saat önce

Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi

Optimar'dan siyasi partiler ve Kanal İstanbul anketi, System.String[]

Araştırma şirketi Optimar siyasi partilerin oy oranı ve son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında polemiğe neden olan Kanal İstanbul projesi konusunda yaptığı bir anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre Kanal İstanbul ile ilgili kamuoyu desteğinin yüzde 38 düzeyinde olduğu görülüyor.


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Sonuçları yayınlayan Optimar Araştırma şirketinin sahibi Hilmi Daşdemir, söz konusu araştırmanın 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldığını duyurdu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:50 
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