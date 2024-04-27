Optimism, güvenlik açıklarını düzelterek yeni döneme başladı

Kripto

Katman 2 çözümü Optimism, rakip firma Offchain Labs'ın uyarılarıyla gündeme gelen test ağındaki güvenlik açıklarını düzeltti. Bu açıklar, kötü niyetli kullanıcıların zincirin geçmişini manipüle etmesine imkân tanıyordu.

Güvenlik Güncellemesiyle Optimism'de Yeni Dönem Başladı

Layer 2 (Katman 2) Blockchain ağ çözümü olan Optimism, test ağında bulunan iki ciddi güvenlik sorununu tespit edildikten haftalar sonra çözüme kavuşturdu.

Offchain Labs tarafından fark edilen bu güvenlik açıkları, kötü niyetli kullanıcıların ağın geçmişini değiştirmelerine ve diğer zararlı eylemleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyordu. Offchain Labs, Optimism'in 25 Nisan'da gerçekleştirdiği güncelleme ile bu sorunların üstesinden geldiğini açıkladı.

22 Mart'ta Optimism'e yapılan resmi uyarıda, saldırganların OP Stack koruma mekanizmasını aldatarak sahte bir zincir geçmişini kabul ettirebileceği veya doğru zincir geçmişinin kabul edilmesini engelleyebileceği belirtildi.

Offchain Labs konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür güvenlik sorunlarının çözümünün oldukça güç olduğunu ve dolandırıcılık karşıtı koruma protokollerinin ve bunların zamanlamalarının tasarımının zorluklar içerdiğini vurguladı.

Son olarak Offchain Labs, Optimism'in güvenlik açıklarını gidermek amacıyla zamanlayıcı işlem kodunda değişiklik yaptığını bildirdi. Test ağları, resmi lansmanlardan önce ağların güvenlik durumlarını değerlendirmek için bir fırsat sunar.