Optimist Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Optimist Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi - Son Dakika Spor

Optimist Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi

6 saat önce

Türkiye Optimist Milli Takımı'nın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampı başladı.

Optimist Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi, System.String[]

Türkiye Optimist Milli Takımı'nın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampı başladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi için Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin tesislerinde düzenlenen kampa, 24 sporcu katıldı.

Sporcular, Optimist Milli Takım Antrenörü Alican Selcik ile Türkiye Yelken Federasyonunun görevlendirdiği üç antrenörün eşliğinde, İçmeler mevkisi ve Kumbahçe Mahallesi açıklarında start ve şamandıra dönüşü çalışması ağırlıklı antrenman yaptı.

Antrenör Selcik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımda yer alacak sporcuların belirlenmesi sürecinde ikinci kamp programına başladıklarını söyledi.

İlk kampı da geçen ay yine Bodrum'da yaptıklarını dile getiren Selcik, "Sporcularımız bir aylık süreçte kulüplerinde çok iyi çalışmışlar. Tekrar onları burada görme fırsatı yakaladık. Yaklaşık 5 saat çok güzel idman yaptık. Verimli bir gün oldu. Sezonun son yarışı olan Yıldızlar Kupası Yarışları'nın sonucunda 12 kişilik milli takım kadrosu belli olacak. O kadro ile Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacağız." ifadeleri kullandı.

Kamp, 24 Ocak'ta sona erecek.

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 03:41:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Optimist Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]