Son Dakika Haberleri: Optimum Armillaria Kortejiyle Karnavalda İz Bıraktı

Optimum Armillaria Kortejiyle Karnavalda İz Bıraktı

1 saat önce

Portakal Çiçeği Karnaval geçişine, Armillaria Kortejiyle katılan Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 2.80 cm boyundaki tahta bacak, tek teker şov, akrobasi ekibi, jonglör, müzisyenler ve bandonun yer aldığı canlı müzik performansı ile ilgi odağı oldu.

Optimum Armillaria Kortejiyle Karnavalda İz Bıraktı, System.String[]
Portakal Çiçeği Karnaval geçişine, Armillaria Kortejiyle katılan Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 2.80 cm boyundaki tahta bacak, tek teker şov, akrobasi ekibi, jonglör, müzisyenler ve bandonun yer aldığı canlı müzik performansı ile ilgi odağı oldu.

Adana caddelerini gelinlik kız gibi süslemesinin yanı sıra, Nisan ayının ilk haftasında açan çiçekleriyle etrafa mis kokular yayan portakal çiçeklerine atfen düzenlenen karnaval, renkli görüntülere sahne oldu.

Karnaval için Türkiye'nin en önde gelen gösteri ekibi Armillaria Kortejini Adana'ya getiren Optimum, coşkuyu önce alışveriş merkezinin içinde yaşattı. AVM'nin tüm katlarını tek tek gezerek, bando eşliğinde büyük coşku yaşatan gösteri ekibi, ziyaretçilerden bol bol alkış aldı. Akrobasi gösterileri nefes tutularak izlenen ekip, tüm katları gezdikten sonra coşkuyu AVM'nin önüne de taşıdı. Armillaria Korteji, buradaki gösterinin ardından kent merkezindeki korteje katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin konuk olduğu karnavalın korteji yürüyüşünde, Armillaria Korteji tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin ilk sokak karnavalında, kortej çevresini dolduran binlerce kişi, ekipte yer alan 2.80 cm boyundaki tahta bacak, tek teker şov, akrobasi ekibi, jonglör, müzisyenler ve bando ile canlı müzik performansını coşkuyla izledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 12:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Optimum Armillaria Kortejiyle Karnavalda İz Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]