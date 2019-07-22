Son Dakika Haberleri: Optimum'da 7 boyutlu eğlence
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Optimum'da 7 boyutlu eğlence

25 dakika önce

Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde, en büyük müzik festivallerinde, konserlerde, uluslararası spor organizasyonlarında, kimi zaman da alışveriş merkezlerinde eğlencenin sınırlarını zorlayan Power APP 7D Simülatörü Adanalılara deneyim yaşattı.

Optimum'da 7 boyutlu eğlence, System.String[]
Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde, en büyük müzik festivallerinde, konserlerde, uluslararası spor organizasyonlarında, kimi zaman da alışveriş merkezlerinde eğlencenin sınırlarını zorlayan Power APP 7D Simülatörü Adanalılara deneyim yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanını gezen ve 3 milyondan fazla insana ulaşan 7D Simülatör tırının Adana'daki durağı Optimum Alışveriş ve Eğlenme Merkezi oldu. İçerisinde gösterilen filmlerin görsel ve işitsel efektlerine uygun hareket ederek eğlenceye dönüşen, Power FM ve Power Türk'ün ortak projesi 7D Simülatörü Tırı, Optimum ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Optimum'un görsel şölen sunan Seyhan Nehri manzarasına karşı konuşlanan ve 7D teknolojisi ile unutulmaz anlar yaşatan simülatör tırı ziyaretçileri, zaman zaman Çin Seddi'nde bir gezintiye çıktı, zaman zaman da retro yarış arabalarının kıyasıya mücadelesine ortak oldu.

Yayınlanan filme göre sarsılan, titreyen, bazen kar soğuğu, bazen yaz sıcağı yaşatan, kimi zaman yağmur altında, kimi zaman rüzgarlı tepelerde gezintiye çıkaran 7D Simülatörü, ziyaretçilerini eğlenceye doyurdu. - ADANA
Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
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