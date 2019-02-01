Optimum'da Floor Curling Turnuvası

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Floor Curling Oyun Turnuvası düzenledi.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Floor Curling Oyun Turnuvası düzenledi.



Bir teknoloji mağazası işbirliğinde düzenlenen Floor Curling Oyun Turnuvası, her yaş grubundan ziyaretçilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.



Stratejiye dayalı bir spor olduğu için "buz satrancı" olarak da bilinen, herkese hitap eden ve Türkiye'de son yıllarda giderek yaygınlaşan Floor Curling Oyun Turnuvasında, katılımcılar kadar onları izleyenler de büyük heyecan yaşadı. - ADANA

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