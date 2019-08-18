Son Dakika Haberleri: Optimum'da spor vakti
Son Dakika Güncel Haber

Optimum'da spor vakti

1 saat önce

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini sporla buluşturdu.

Optimum'da spor vakti, System.String[]
Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini sporla buluşturdu.

Spor ekipmanları, spor tekstilleri ve aksesuarları sunan bir mağaza tarafından düzenlenen turnuvalar yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler, şınav çekme, mekik, parkur, ok atma, arkası dönük kaleye gol atma ve basket atma gibi birbirinden eğlenceli sportif aktivitelerle hem eğlendi hem de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan sporun keyfini yaşadı.

Yarışmalar sonunda ilk 3 dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Turnuvaların 25 Ağustos Cumartesi ve 26 Ağustos Pazar günü saat 14.00'de tekrarlanacağı bildirildi. - ADANA
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 18 Ağustos 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Para isteyen cani evlat tabancayla vurdu, annesi "İntihar ettim" dedi Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:54:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Optimum'da spor vakti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]