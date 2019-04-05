Son Dakika Haberleri: Optimum Karnavala Armillaria Korteji ile Katılıyor

Optimum Karnavala Armillaria Korteji ile Katılıyor

1 saat önce

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, her yıl Nisan ayının ilk haftasında heyecanla beklenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Armillaria Korteji ile ilk sırada katılıyor.

Optimum Karnavala Armillaria Korteji ile Katılıyor, System.String[]
Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, her yıl Nisan ayının ilk haftasında heyecanla beklenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Armillaria Korteji ile ilk sırada katılıyor.

Nisan ayında geleneksel olarak düzenlenen karnaval için hazırlıklarını tamamlayan Optimum, karnaval kapsamında kurulan stantlarda da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerine sürpriz hediyeler sunan Optimum Standı ilgi odağı oldu.

Optimum, bu yıl 7'ncisi gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı kapsamındaki ilk şovunu 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da AVM'de gerçekleştirecek. Birbirinden ilginç giysileri, uzun tahta bacak şovları ve makyajları ile karnaval coşkusunu doyasıya yaşatacak olan AVM, saat 17.00'de ise Ziyaşapaşa şovunu gerçekleştirecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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