Son Dakika Haberleri: Optimus Prime ve Bumblebee 67 Burda'da Miniklerle Buluştu

Optimus Prime ve Bumblebee 67 Burda'da Miniklerle Buluştu

43 dakika önce

Zonguldak Esas 67 Burda alış veriş merkezi 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında minik ziyaretçilerini Transformers etkinlikleri ile karşıladı.

Optimus Prime ve Bumblebee 67 Burda'da Miniklerle Buluştu, System.String[]
Zonguldak Esas 67 Burda alış veriş merkezi 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında minik ziyaretçilerini Transformers etkinlikleri ile karşıladı.Etkinliğe büyük ilgi gösteren minikler unutulmaz anlar yaşadı.

Esas 67 Burda AVM, çocuklara eğlenceli ve keyifli bir vakit geçirmek için 30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 13.00 - 20.00 saatleri arasında düzenlenen Transformers etkinliğine minikler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler Transformers karakterleri resim atölyesi, karakter maske atölyesi, karakter eşleştirme oyunu, fotoğraf çekimi ve green box aktiviteleri ile eğlenen minik unutulmaz anlar yaşadı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz İnternet Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Hayvanseverler

Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:41:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Optimus Prime ve Bumblebee 67 Burda'da Miniklerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]