Optisyen ve gözlükçülerden kurum ziyaretleri - Son Dakika
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Optisyen ve gözlükçülerden kurum ziyaretleri

6 saat önce

Yeni kurulan 13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu kurum ziyaretleri ile ilk çalışmalarına başladı.

Optisyen ve gözlükçülerden kurum ziyaretleri, System.String[]

Yeni kurulan 13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu kurum ziyaretleri ile ilk çalışmalarına başladı. Odanın Milas Temsilciliğini ise AK Parti eski ilçe Başkanı tanınmış optisyenlerden Levent Akyer yapıyor.


Bir süre önce kurulan 13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Hakan İnan öncülüğünde ilk çalışma olarak öncelikle ilgili kurumlara bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, odaları ve çalışmaları konusunda yetkilileri bilgilendirdiler.


13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu üyeleri Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve SGK Muğla İl Müdürü Ahmet Ekecan'ı makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaretlere Yönetim Kurulunun yanı sıra Milas Temsilcisi Optisyen Levent Akyer'de katıldı.


13. Bölge Muğla Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Kurucu Başkanı Hakan İnan'ın öncülüğünde kurum ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Levent Akyer öncelikle bu ziyaretlerde Muğla'daki Optisyenler ve Gözlükçülerin sorunlarını aktaracaklarını belirtti. - MUĞLA

Hakan İnan, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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