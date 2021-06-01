Optisyen ve Gözlükçülerden Sayın Valimize Ziyaret - Son Dakika

20'nci Kuzeydoğu Anadolu Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Erzincan İl Temsilcisi Beşir Buyruk, ve beraberindekiler 1 Haziran Optisyenler ve Gözlükçüler Günü dolayısıyla Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Sayın Valimiz, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vatandaşlarımızın göz sağlığını yükseltmek için hizmet veren tüm Optisyenlerin ve Gözlükçülerin gününü kutladı.