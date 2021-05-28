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Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası - Son Dakika

Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası

28.05.2021 16:27
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te öpücük'ün rüşvet sayıldığı polis memuru E.E., S.B. ile eşi M.B hakkında açılan davada karar çıktı.

Gaziantep'te öpücük'ün rüşvet sayıldığı polis memuru E.E., S.B. ile eşi M.B hakkında açılan davada karar çıktı. Polis memuru E.E. ile ilişki yaşadığı S.B., 'rüşvet alma ve verme' suçundan beraat ederken 'görevi kötüye kullanma ve azmettirme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te polis memuru E.E.'nin fuhuştan işlem yaptığı S.B. ile yaşadığı ilişkinin 155 polis ihbar hattına gelen bir ihbarla ortaya çıkmasının ardından haklarında 'rüşvet alma ve verme ile görevi kötüye kullanma ve azmettirme' suçlarından iddianame hazırlanan polis E.E., S.B. ve eşi M.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken avukatları Tuğba Abacı, Halef Deveci ve Cahit Koca hazır bulundu. Mahkeme heyeti polis memuru E.E. ile S.B.'nin 'rüşvet alma ve verme' suçundan beraatına karar verirken ikiliye 'görevi kötüye kullanma ve azmettirme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Duruşma iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Savcı sanıklar E.E., S.B ve M.B.'nin 'görevi kötüye kullanma ve azmettirme ile rüşvet alma ve verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"Ne rüşvet ne de görevi kötüye kullanma var"

Polis memur E.E.'nin avukatı Tuğba Abacı savunmasında, 155 polis ihbar hattına ihbarda bulunan dosya tanığı hakkında yalan beyandan suç duyurusunda bulunma taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi. Müvekkili ile S.B.'nin bu dosyadan dolayı eşlerinden boşandığını aktaran Abacı, "Polis nasıl bu kadınla menfaat anlaşması kurabilir. Müvekkilim 30 yıllık polistir. Sicili tertemizdir. Soruşturma bir iftirayla açılıyor. Ne rüşvet ne de görevi kötüye kullanma vardır. S.B. bu dosyadan dolayı çevresinden baskı görüyor. Bu baskıdan dolayı intiharın eşiğine gelmiştir. Müvekkilim 3 kız babasıdır. Bu iftiradan dolayı ailesi dağıldı. Burada bir kadının onuru ve iffeti dava konusu yapılmıştır. Ortada bir suç yok" dedi.

"Savcı kafasından fantezi kurmuş"

Avukat Halef Deveci ise esas hakkındaki savunmasında iddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısının kendi kafasından fantezi kurduğunu dile getirdi. İddianamede yer alan menfaat kavramının Türk Ceza Kanunu'nda bahsedildiği şekilde olmadığını ifade eden Deveci, "Cinsel yönden tatmin doyuma ulaşmamıştır ama savcı ulaştığına kanaat getirmiştir. Bu kadın hayat kadını değildir. Yıllar önce hakkında bir kez işlem yapılmışsa bile bu ömür boyu süremez. Ortada menfaat ve yarar unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

Sanık S.B.'nin avukatı Cahit Koca'da dosyada cinsel birlikteliğin menfaat unsuru olarak görüldüğünü belirterek, "Bu hukuken çok zorlama bir durumdur. Müvekkilim polis memuruyla hiç cinsel ilişki yaşamamıştır. Cinsel birliktelik yaşadıklarına dair delil yok ama bu mütalaada olmuş gibi kabul ediliyor" şeklinde konuştu.

6 ay 22 gün hapis cezası verdi

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti S.B.'nin eşi M.B.'nin beraatına, polis memuru E.E. ile S.B.'nin 'rüşvet alma ve verme' suçundan beraatına, 'görevi kötüye kullanma ve azmettirme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek verilen cezayı 5 yıl erteledi.

Ne olmuştu?

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.E.'nin fuhuştan işlem yaptığı S.B. ile yaşadığı ilişki, 31 Mayıs 2018 tarihinde 155 polis ihbar hattına gelen bir ihbarla ortaya çıkmıştı. İhbarın ardından başlayan soruşturma neticesinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı E.E., S.B. ve eşi hakkında iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede S.B.'nin polis E.E.'ye öpücük vermesi ile alması rüşvet olarak kayda geçerken, ikilinin cinsel tatmin yönündeki beraberliği ise iddianamede, taraflar arasındaki zımni rüşvet anlaşmasının ve rüşvetin oluştuğunun kuvvetli delili olarak aktarılmıştı. - GAZİANTEP

Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası

Polis Memuru, Gaziantep, Rüşvet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası - Son Dakika


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