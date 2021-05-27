Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte tatillerine devam ediyor. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Tekne tatillerinin ardından otelde görüntülenen ikili, havuz başında öpüşürken objektiflere yansıdı.

İkilinin bu karelerine sosyal medyada yorum yağdı. Demet Özdemir, gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu.

"KEŞKE ÇAYA GELSEYDİNİZ..."

Güzel oyuncu, "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açılardan, gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz" diyerek sitemde bulundu.