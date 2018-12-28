Son Dakika Haberleri: Oracle Başkanı Larry Ellison Tesla Yönetim Kuruluna Katıldı

Oracle Başkanı Larry Ellison Tesla Yönetim Kuruluna Katıldı

1 saat önce

– Yazılım şirketi Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, Tesla yönetim kuruluna katıldı.

Oracle Başkanı Larry Ellison Tesla Yönetim Kuruluna Katıldı, System.String[]
– Yazılım şirketi Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, Tesla yönetim kuruluna katıldı. Haberin ardından, Nasdaq'da açılış öncesi işlemlerde Tesla hisseleri yüzde 4.39 değer kazandı.

Ellison'ın yanı sıra eczacılık ve kızmetik ürünler şirketi Walgreens Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kathleen Wilson-Thompson da, Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Tesla yönetim kuruluna katıldı.

Tesla yönetim kurulunun yazılı açıklamasında, "Şirkete, mevcut yönetim kurulunun deneyimini tamamlayacak becerilere sahip bağımsız yöneticiler eklemeye çalıştık. Yönetim kurulumuza, sürdürülebilir enerjiye tutkusu olan önde gelen bir girişimci ve insan kaynakları lideri ekledik" denildi.

SEC Ekim ayında, Elon Musk'ı Ağustos ayındaki bir Twitter paylaşımında yatırımcıları yanlış yönlendirmesi sebebiyle 20 milyon dolar ceza ödemeye mahkum etmiş ve üç yıl boyunca Tesla yönetim kurulu başkanlığından uzaklaştırmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Oracle, Larry Ellison, Nicola Tesla, Ekonomi
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