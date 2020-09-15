- Oracle, TikTok ile anlaştı - Son Dakika

- Oracle, TikTok ile anlaştı

PEKİN - Video uygulaması Tiktok, Amerikan şirketi Oracle ile anlaştığını duyurdu.

Oracle şirketi, Çinli teknoloji devi ByteDance şirketinin video uygulaması TikTok'la ilgili olarak yaptığı açıklamayı doğruladı. Bu açıklamanın içeriğinin ByteDance tarafından geçen hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sunulan teklifte yer aldığını belirten Oracle, bu teklifte TikTok'un "güvenilir bir teknoloji sağlayıcısı" olarak belirlendiğini duyurdu.

Steven Mnuchin ise yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin anlaşmayı bu hafta gözden geçireceğini söyledi.

ABD hükümeti, TikTok video uygulamasını, ulusal güvenlik endişelerinin yanı sıra ücretsiz ve adil bir pazar sürdürme bahanesiyle yasaklamakla tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Eylül'ü TikTok'un ABD'li bir alıcı bulması veya ülkede kapatılması için son tarih olarak belirlemişti.